Aprender jugando: la UMA lleva el conocimiento a los pequeños del Hospital Materno de Málaga

Al cruzar las puertas de la ludoteca del Hospital Materno Infantil de Málaga, las paredes blancas se llenan de colores y aparece un espacio lleno de creatividad y diversión, donde aprender se convierte en un juego que ayuda a los más pequeños a olvidar, aunque sea por un rato, el hospital y su enfermedad.

Ese es el objetivo del proyecto ‘UMA-Maternal’, una colaboración pionera entre el centro hospitalario y la Universidad de Málaga destinada a promover el bienestar integral de los pacientes pediátricos durante su hospitalización con la realización de talleres educativos, creativos y participativos, que les permitirán descubrir el mundo de las artes, la ciencia o la música.

‘Qué divertidas son las nubes’, ‘Cienceando’, ‘Sanando el patrimonio herido’, o talleres de escritura jeroglífica y ajedrez son algunas de las actividades contempladas dentro de este programa, que ha comenzado este mes de septiembre y que se mantendrá durante todo el curso académico, con paréntesis en los periodos vacacionales.

Las sesiones, que se llevarán a cabo entre una y dos veces por semana, se desarrollarán, principalmente, en la ludoteca (ubicada en la séptima planta), aunque también podrán llevarse a cabo en otros espacios si fuera necesario. Además, desde el centro destacan que los talleres estarán siempre adaptados a la edad y al estado de salud de los menores, y que serán impartidos por profesorado universitario.

El Hospital Materno y la Universidad de Málaga se alían para impulsar talleres educativos y creativos con pacientes pediátricos / L.O.

Colaboración interinstitucional

“UMA-Maternal es un magnífico ejemplo de colaboración interinstitucional al servicio de la infancia”, ha señalado el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, durante el acto de presentación del proyecto, en el que ha agradecido a la Universidad de Málaga su compromiso con la salud emocional y el desarrollo integral de los pacientes pediátricos hospitalizados.

“Gracias a todos los profesores que lo hacen posible, porque nuestros niños son el futuro de nuestra sociedad”, ha resaltado el gerente, que ha defendido que, “si los cuidamos desde chiquititos, al final haremos grandes personas en nuestra sociedad”.

El acto de presentación ha contado también con la presencia del delegado territorial de Salud, Carlos Bautista; el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López y otros representantes institucionales del Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la Universidad de Málaga, y de la Delegación del Rector para las Relaciones en el Ámbito de la Salud. También han acudido docentes responsables de las distintas facultades implicadas en el proyecto y parte del equipo directivo del centro.

Desde ciencia hasta arte

“Nuestro objetivo es que los niños disfruten y entrenen la mente para que vean que la diversión cabe junto con la ciencia”, ha compartido Celia, estudiante recién egresada de la Facultad de Medicina, que se encargará de impartir el taller de ajedrez. “Además de los beneficios cognitivos que todo el mundo conoce, de memoria o de atención, a nivel social es una herramienta súperpotente, porque, si eres más tímido, con un tablero todos se entienden”, ha asegurado.

Lourdes de la Peña, profesor titular de radiología, y Celia, graduada en Medicina, presentan el taller de ajedrez / L.O.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de extensión universitaria y compromiso social de la UMA y abarca ámbitos tan variados como la expresión artística, la música, la ciencia o el refuerzo cognitivo. Además, dentro del calendario de actividades también se han previsto experiencias sensoriales con materiales didácticos, instrumentos musicales, papelería y libros adaptados. Todas ellas, como indican desde el centro, utilizan una metodología lúdica y flexible, “que prioriza el bienestar emocional de los pacientes pediátricos hospitalizados”.

Humanizar los espacios

Por su parte, el delegado de Salud ha querido poner en valor el gran trabajo de humanización que están llevando a cabo los centros hospitalarios y que cobran especial sentido en lugares como el Materno. “Un trabajo especialmente importante cuando se trata de facilitar a los menores su estancia en el centro, y de tranquilizar a las familias, que sepan, vean, y comprueben que sus niños van a estar bien tratados, atendidos, y cuidados de una manera global”, ha subrayado el delegado, que ha recordado que antes los hospitales eran entornos fríos a los que se acudía con miedo.

“Cuando entras en un sitio donde ves esto, hace que toda la alarma fisiológica del niño y de la familia se desactive y empiecen a encontrarse como en su casa”, ha recalcado Bautista, que también ha agradecido a la Universidad su colaboración en el proyecto.

Para el rector, es precisamente en iniciativas como esta, donde la universidad “cobra sentido” como institución pública, al salir de las aulas y transformar el conocimiento para llevarlo a los más pequeños. Asimismo, ha destacado que esta “preciosa” iniciativa nació de los propios estudiantes de la Facultad de Medicina y ha dado las gracias a todos los responsables del hospital, a los profesores y a los alumnos implicados por su dedicación y esfuerzo.

Desde el centro, destacan que este proyecto incluye un sistema de evaluación del impacto mediante encuestas de satisfacción, observación directa y registros de actividad, con el fin de medir el efecto de las intervenciones en el bienestar de los pacientes. Asimismo, contempla un protocolo específico de bioseguridad para garantizar la seguridad tanto de los participantes como del entorno hospitalario, con vistas a asegurar su sostenibilidad a largo plazo.