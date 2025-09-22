Una argentina se muda a Málaga y revela lo que ocurre en las playas de la Costa del Sol: "Vine a buscar tranquilidad"

Vas a la playa, buscas un sitio cerca del agua, pero sin nadie alrededor. Encuentras tu objetivo, llegas allí y colocas tu sombrilla y tu toalla. Parece el lugar perfecto, así que te dispones a disfrutar de un buen día de playa. Pero, a los pocos minutos, otro bañista ve el mismo sitio que tú y decide situarse a unos pocos centímetros de ti. Esta "invasión del espacio personal" es una de las cosas que más ha llamado la atención de Juli, una joven argentina que se ha mudado a Málaga y que ha descubierto esta situación que se extiende por la Costa del Sol durante el verano.

"¿A quién le gusta estar acostada tomando el sol y empezar a escuchar a niños gritando al lado o tirándote arena, o a una familia que se te pone pegada cuando la playa está vacía?", se pregunta la joven mientras pasea por las calles de la capital malagueña camino de su nuevo trabajo mientras busca "una sombra, que no la hay".

Tal y como ha relatado la joven, cuando acude a la playa lo hace "buscando la tranquilidad y paz" propia de estos espacios, con la intención de conectar "con el mar y la arena", y alejarse del bullicio y la ansiedad del día a día. Sin embargo, la masificación que sufren los principales arenales de la capital y el resto de la provincia impiden esta realidad.

La argentina denuncia los problemas de espacio personal en las playas de Málaga

Una problemática que trae consigo situaciones como la vivida por Juli, en la que ha asegurado que, tras acudir a la playa a las nueve de la mañana para evitar la masificación, una joven colocó su toalla junto a ella: "Me dije, bueno, entiendo que es sábado y que hay poco espacio, no vas a estar sola en la playa, hay que tener un poco de coherencia".

Sin embargo, la escena empeoró cuando el compañero de piso de Juli la reconoció en la playa y se acercó a hablar con ella: "Empecé a charlar en inglés con él porque es holandés y la chica se levantó, nos miró y nos dijo en español: 'Están pegados al lado mío y no se dan cuenta de que hablan fuerte'".

"Yo me quedé en shock. Amiga, estás un sábado en una playa llena de gente, uno al lado de otro, ¿qué quieres? Y yo llegué antes y te pusiste a mi lado", ha recalcado la joven.

Los problemas de espacio en las playas de Málaga, según malagueños y turistas

Estos momentos de incomodidad y discrepancias producidas por la falta de espacio personal cuando las playas se encuentran abarrotadas han sido comentados también por los propios usuarios de las redes sociales, que han relatado: "La gente se te planta encima. A mí se me han llegado a meter debajo de la sombrilla".

"En Málaga es imposible estar tranquilo en la playa, es agobiante", ha señalado una usuaria. A lo que ha añadido otro: "Suelen ser turistas de fuera de Málaga que piensan que esto es Benidorm, pero el malagueño respeta las distancias".