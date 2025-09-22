Arranca en Málaga la campaña de vacunación contra la bronquiolitis para los niños menores de seis meses

Este lunes 22 de septiembre arranca en Málaga, y en toda Andalucía, la tercera campaña de vacunación para prevenir la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial (VRS) en lactantes menores de seis meses y en niños de hasta dos años con factores de alto riesgo.

En total, se prevé que serán unos 10.200 niños de toda la provincia los que se beneficiarán de esta inmunización que comienza hoy en los centros de salud. El VRS es la causa principal de las bronquiolitis en lactantes, lo que ocasiona numerosas visitas a Urgencias y Atención Primaria, así como ingresos hospitalarios.

¿Qué niños se deben vacunar?

La vacuna, con nirsevimab, está destinada a aquellos niños nacidos desde el 1 de abril de este año hasta la actualidad, con cuyos padres se comenzó a contactar la semana pasada para facilitarles la cita. También se inmunizará a todos los lactantes que vayan naciendo desde el 22 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2026, en el paritorio o en la planta de maternidad antes de irse de alta.

Además, se administrará en menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como a otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses.

Un lactante recibe la vacuna frente al VRS en un centro de salud de Málaga / L.O.

Reduce las hospitalizaciones

Para la campaña 2025-2026 se han adquirido 73.000 dosis para toda Andalucía, con un presupuesto total de 15,8 millones de euros, según informó la semana pasada la Consejería Salud, que recuerda que con esta inmunización se previene de forma "eficaz y segura" la infección por este virus. Durante la campaña anterior se logró una cobertura del 95,3% y se logró reducir las hospitalizaciones por esta enfermedad en un 80%.

Este lunes, durante una rueda de prensa en el Hospital Materno Infantil, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha calificado de “éxito total” la vacuna contra el VRS, que desde que se incorporó al calendario vacunal ha permitido que “prácticamente hayan desaparecido los ingresos y visitas a Urgencias por bronquiolitis”.

“Nos copiaron muchas comunidades autónomas. Ya sabéis que el calendario vacunal que tenemos en Andalucía es el mejor de España y uno de los mejores de Europa, por no decir del mundo”, ha afirmado el delegado, que ha resaltado el “brutal” esfuerzo financiero y de coordinación entre Atención Primaria y Hospitalario que se encuentra detrás de estos resultados.

“La vacunación ha demostrado tener una repercusión absolutamente positiva en el número de ingresos y en el pronóstico de estos niños”, ha subrayado el delegado, que ha asegurado que “seguimos trabajando”. Por último, ha animado a todos los padres y madres a que acepten la invitación para la inmunización frente al VRS y vacunen a sus hijos.