Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Así es el bar "tradicional y clandestino" del centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: "Son míticos"

Este enclave que supera el medio siglo de historia apuesta por una cocina familiar con los "sabores de siempre"

Así es el restaurante 'Los Hidalgos', un bar &quot;tradicional y clandestino&quot; del centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: &quot;Son míticos&quot;

Así es el restaurante 'Los Hidalgos', un bar "tradicional y clandestino" del centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: "Son míticos" / Restaurante 'Los Hidalgos'

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

"Uno de los bares más tradicionales y clandestinos del centro de Málaga". Así definen sus propios clientes a una de las tabernas más emblemáticas para los malagueños que ha conseguido mantener su historia y costumbre durante más de medio siglo evitando la masificación y transformación turística que gran parte de los establecimientos de la capital malagueña han sufrido en los últimos años.

Este rincón protagonizado por la "cocina tradicional típicamente andaluza" es el restaurante 'Los Hidalgos', un negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1968 y, bajo los mandos de Antonio a la barra y su esposa a los fogones, se ha convertido en una parada indispensable de los amantes del buen comer, con recetas que combinan "tradición y diversidad" repletas de los "sabores de siempre".

Así, esta lucha por mejorar, innovar y conquistar se puede saborear en cada uno de sus platos, que tienen en sus caracoles en salsa su bien más preciado. "Son nuestra especialidad", señalan desde el propio negocio sobre estos caracoles que elaboran desde hace más de 50 años con la misma receta y que se han convertido en los más "míticos" para sus clientes. "Sus caracoles son de otro planeta. Peregrinaría si estuvieran en un pueblo perdido para tomarlos", señalan sus propios clientes.

Tapas a tres euros en este restaurante "tradicional" del centro de Málaga

Además, este negocio que se encuentra en la calle Duque de la Victoria número 8 de la capital cuenta con diversidad de tapas que apenas superan los tres euros de precio como sus boquerones, pulpo, sopas del día, callos, su 'Hidalguito', huevos de codorniz o hamburguesas, entre otros muchos.

Noticias relacionadas y más

Entre sus especialidades destacan también sus croquetas de piñones, que le han hecho ganadores durante dos años consecutivos del premio a Mejor Tapa por la Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Málaga, así como su ensaladilla rusa, considerada "una de las mejores de Málaga". Un rincón que ha logrado mantener inalterable su identidad y calidad, pero siempre luchando por innovar, mejorar y conquistar los paladares más selectos que crucen su umbral y se adentren en ese pequeño mundo de exquisitez gastronómica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Málaga 'cazará' a partir del lunes a quien se salte un semáforo en rojo: todo sobre el nuevo radar y las multas
  2. Así es el restaurante familiar de Málaga que tiene su menú a 7,50 euros: 'Todo es casero
  3. Planes para el fin de semana en la provincia de Málaga
  4. La falta de oferta abre un mercado de pisos okupados a la venta en Málaga
  5. Enfermero agredido en Málaga: “Uno se plantea muchas veces incluso dejar la profesión”
  6. Lugares marcados por la tragedia: crece el 'turismo oscuro' en Málaga
  7. Hallan muerto al artista malagueño Gonzalo Fuentes en el río Támesis de Londres
  8. Un estudio califica a Málaga como la ciudad 'más feliz' de España por su calidad de vida, clima y servicios

Con Málaga acusa al Ayuntamiento de dejar sin ejecutar "el 70% de las VPO contempladas"

Con Málaga acusa al Ayuntamiento de dejar sin ejecutar "el 70% de las VPO contempladas"

La comunidad universitaria convoca una protesta por la "infrafinanciación crónica" de la UMA

La comunidad universitaria convoca una protesta por la "infrafinanciación crónica" de la UMA

Así es el bar "tradicional y clandestino" del centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: "Son míticos"

Así es el bar "tradicional y clandestino" del centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: "Son míticos"

Vox denuncia el abandono histórico de la calle Victoria

Vox denuncia el abandono histórico de la calle Victoria

¿Cuánto cuesta hacerse una foto en la Comic Con de Málaga con Berlín de la Casa de Papel o Luke Evans?

¿Cuánto cuesta hacerse una foto en la Comic Con de Málaga con Berlín de la Casa de Papel o Luke Evans?

El espíritu de Teodoro Reding revive en Málaga: los descendientes del antiguo general visitan la ciudad

El espíritu de Teodoro Reding revive en Málaga: los descendientes del antiguo general visitan la ciudad

La cadena francesa de gimnasios On Air abrirá en Málaga en el antiguo local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

La cadena francesa de gimnasios On Air abrirá en Málaga en el antiguo local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

La San Diego Comic-Con dispara un 30 % los viajes en tren a Málaga

La San Diego Comic-Con dispara un 30 % los viajes en tren a Málaga
Tracking Pixel Contents