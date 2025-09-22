Así es el bar "tradicional y clandestino" del centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: "Son míticos"

"Uno de los bares más tradicionales y clandestinos del centro de Málaga". Así definen sus propios clientes a una de las tabernas más emblemáticas para los malagueños que ha conseguido mantener su historia y costumbre durante más de medio siglo evitando la masificación y transformación turística que gran parte de los establecimientos de la capital malagueña han sufrido en los últimos años.

Este rincón protagonizado por la "cocina tradicional típicamente andaluza" es el restaurante 'Los Hidalgos', un negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1968 y, bajo los mandos de Antonio a la barra y su esposa a los fogones, se ha convertido en una parada indispensable de los amantes del buen comer, con recetas que combinan "tradición y diversidad" repletas de los "sabores de siempre".

Así, esta lucha por mejorar, innovar y conquistar se puede saborear en cada uno de sus platos, que tienen en sus caracoles en salsa su bien más preciado. "Son nuestra especialidad", señalan desde el propio negocio sobre estos caracoles que elaboran desde hace más de 50 años con la misma receta y que se han convertido en los más "míticos" para sus clientes. "Sus caracoles son de otro planeta. Peregrinaría si estuvieran en un pueblo perdido para tomarlos", señalan sus propios clientes.

Tapas a tres euros en este restaurante "tradicional" del centro de Málaga

Además, este negocio que se encuentra en la calle Duque de la Victoria número 8 de la capital cuenta con diversidad de tapas que apenas superan los tres euros de precio como sus boquerones, pulpo, sopas del día, callos, su 'Hidalguito', huevos de codorniz o hamburguesas, entre otros muchos.

Entre sus especialidades destacan también sus croquetas de piñones, que le han hecho ganadores durante dos años consecutivos del premio a Mejor Tapa por la Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Málaga, así como su ensaladilla rusa, considerada "una de las mejores de Málaga". Un rincón que ha logrado mantener inalterable su identidad y calidad, pero siempre luchando por innovar, mejorar y conquistar los paladares más selectos que crucen su umbral y se adentren en ese pequeño mundo de exquisitez gastronómica.