La cadena francesa de gimnasios On Air abrirá en Málaga en el antiguo local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

La cadena francesa de gimnasios On Air ha anunciado que abrirá su primer gimnasio en Málaga en el antiguo local de la empresa malagueña Juan Lucas en la calle Armengual de la Mota. La firma francesa, con más de 25 años de trayectoria, señala en su web que el futuro gimnasio ofrecerá 1.150 metros de cuadrados superficie para actividades deportivas.

La compañía está presente hasta el momento en España con tres gimnasio en Valencia y prepara la apertura de Málaga además de otras dos (una en Barcelona y otra de nuevo en Valencia). La firma lanzó en 2019 su cadena de franquicias On Air, con el que se ha expandido por toda Francia y por el extranjero. A fecha de julio de 2025 cuenta con 270.000 socios y 80 clubes.

En marzo de 2025, On Air abrió su centro número 71 en París con un local de 5.000 metros cuadrados que supone el gimnasio más grande de Francia.

El local de Armengual de la Mota, que lleva en obras desde hace unos meses, dispondrá de máquinas para musculación, fuerza y peso libre, entrenamiento híbrido, halterofilia o cardio training, junto a áreas para practicar boxeo. No se conoce de momento fecha prevista de apertura.

Un gimnasio de la cadena francesa On Air. / La Opinión

Con el desembarco de On Air, Armengual de la Mora dispondrá de un teRcer local de estas características, ya que alberca también desde hace años un Basic Fit a pie de calle y un VivaGym dentro del centro comercial Málaga Plaza.

Un local comercial de tradición

Juan Lucas, que abrió su primera tienda en Málaga en los años 70, anunció el pasado mes de febrero su marcha de la calle Armengual de la Mota para trasladarse a otro local de la calle Salitre, dentro de su proceso de reordenación de tiendas.

La empresa se engloba en el grupo Top Digital, cuyos orígenes se remontan a 1909 con la creación de una primera empresa de transporte en Melilla por parte de Juan Lucas Ortega, el pionero de esta familia de empresarios.

A lo largo de las décadas, la compañía, conocida como Grupo Lucas, no ha dejado de reinventarse, introduciéndose en los sectores emergents, pasando por el mercado inmobiliario o por el equipamiento integral y de hogar hasta llegar, en 1997, a la creación del Grupo Topdigital, que inició su andadura como distribuidora oficial de Vodafone.