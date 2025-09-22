La comunidad universitaria convoca una protesta por la "infrafinanciación crónica" de la UMA

Nuevo curso académico en la Universidad de Málaga y nuevas protestas por la situación económica de la institución.

Por lo que, la plataforma UMA por la Pública ha convocado una concentración este próximo martes 23 de septiembre a las 11:00 horas en la Facultad de Derecho, coincidiendo con el acto institucional de apertura del curso, que contará con la presencia del Consejero de Universidad de la Junta de Andalucía.

La protesta tiene como eje central la "infrafinanciación crónica" que, denuncian, sufre la universidad malagueña desde 2012.

Una situación que está provocando despidos, recortes, promociones del profesorado paralizadas y una subida en el precio de las cafeterías: La Universidad de Málaga es la 4ª PEOR FINANCIADA de España. Esto significa peores condiciones laborales para el personal, menor calidad en la formación estudiantil y recortes que afectan a toda la comunidad universitaria.

Un déficit de más de 59 millones de euros.

El propio rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, ha criticado la situación de "infrafinanciación estructural" que afecta de forma sostenida a la institución y que, según ha señalado, se traduce en un déficit superior a los 59 millones de euros anuales.

Tras presentar cifras oficiales de la Junta de Andalucía, ha reclamado un reparto "suficiente y equitativo" de los recursos públicos destinados a las universidades andaluzas, subrayando que "la UMA figura entre las peor financiadas de España".

La financiación de la Junta por estudiante en la UMA es de 6.267 euros, 678 euros por debajo de la media andaluza y a una distancia de 1.664 euros respecto a la universidad pública mejor financiada de la comunidad autónoma.