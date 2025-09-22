El delegado de salud sobre las listas de espera en Málaga: “Son unos números que nos llenan de esperanza”

La semana pasada la Consejería de Salud publicó el balance de las listas de espera con datos correspondientes a junio de 2025. Las cifras revelaban que, aunque durante el primer semestre de 2025 había aumentado el número de pacientes pendientes de una operación o de una primera cita con un especialista en la provincia de Málaga, se había reducido el tiempo de espera.

Actualmente, un total de 37.030 personas de la provincia se encuentran esperando para entrar a quirófano (1.841 usuarios más que en diciembre de 2024) y 211.554 aguardando para una primera consulta con un especialista (6.214 personas más que a finales de año).

En lo que respecta a los tiempos de espera, estos se han reducido de 161 días a 152 días para una intervención quirúrgica. En el caso de la lista de espera de consultas externas, la demora media ha pasado de 132 días a 114 días en seis meses.

Valoración del delegado

Preguntado este lunes por esta cuestión, el delegado territorial de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha afirmado que, aunque “no son suficientes” y seguirán trabajando por mejorarlos, “son unos números que nos llenan de esperanza”.

En cuanto al aumento que ha habido de personas inscritas en las listas de espera, ha argumentado que se debe al “impacto poblacional tan grande” que tiene la Costa del Sol, ya que sostiene que “se ha disparado el censo”.

“Málaga está de moda. Grandes empresas se vienen a trabajar aquí, mucha gente de España y del resto del mundo decide venirse a vivir aquí por las características que tenemos de empleo, de innovación, de tecnología y de futuro para sus hijos”, ha recordado el delegado, que ha subrayado que este incremento de la población impacta directamente en los servicios básicos, como son el transporte, la educación y la sanidad.

Se reduce la demora

“Sin embargo, hay que decir que Málaga ha sido la que más ha reducido la demora media de atención sanitaria de toda Andalucía”, ha destacado Bautista. “Eso significa que la sanidad pública malagueña ha demostrado que, a pesar de las carencias, porque hay que recordar que empezamos siendo los últimos, ha conseguido ser la que tiene los mejores números de Andalucía”, ha explicado el delegado, que ha recalcado la gran falta de inversión que hubo en la provincia durante los años de gobierno socialista.

Por ello, ha hecho hincapié en que es “muy significativo” haber logrado estas cifras, que demuestran “el esfuerzo tan brutal que han hecho nuestros gerentes y directores para amoldar nuevas técnicas, modificar procedimientos y hacer las cosas de otra manera para que, con los recursos que tenemos, que todavía son muy limitados, consigamos tener las mejores cifras de Andalucía de demora media”.

“La lectura que hago es esa: seguimos trabajando. Tenemos muchos problemas, que sabemos dónde están, y vamos a intentar por todos los medios atajarlos, pero los números, hasta ahora, son unos números que nos llenan de esperanza”, ha concluido el delegado.

Ha insistido en que, aunque “no son suficientes” y que “no están satisfechos”, son unos “números muy buenos”, ya que Málaga tiene las mejores cifras de Andalucía en función del número de habitantes. “Es para sentirse muy orgullosos de nuestro equipo”.