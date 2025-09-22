El espíritu de Teodoro Reding revive en Málaga: los descendientes del antiguo general visitan la ciudad

Los descendientes directos del general suizo y antiguo gobernador de Málaga, Teodoro Reding, han visitado la ciudad la semana pasada. Todos los años, la Asociación Histórico - Cultural "Teodoro Reding" organiza un homenaje al gobernador y, aunque en las dos décadas de actividades ya vinieron varios miembros de distintas ramas de la familia Reding, nunca se había tratado de sus descendientes directos.

Concretamente, la descendencia que ha visitado la provincia de Málaga forma parte del legado del hermano de Teodoro, Aloys, que sirvió también en España, pero que volvió a Suiza, donde luchó también frente a las tropas de Napoleón como líder del Cantón de Schwyz, convirtiéndose por un breve espacio de tiempo en el dirigente del país.

Se trata, además, de la misma familia que aportó en su día un tercio del coste de la estatua de Teodoro Reding, obra del escultor malagueño Juan Vega Ortega, y se inauguró en 2019 en la Plaza de La Malagueta

Gregory Reding von Biberegg con Jon Valera y miembros del "Regimiento Suizo de Reding nº 3" / Asociación Histórico - Cultural Teodoro Reding

El homenaje a Reding

La representación familiar, encabezada por Gregory Niclas von Reding - Biberegg, acompañó al colectivo en su acto en la Fuente de Reding y durante el desfile del grupo de Recreación Histórica "Regimiento Suizo de Reding nº 3" hasta el monumento, donde fue recibida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la nueva cónsul honoraria de Suiza en Málaga, María Sonsoles Díaz Hernández.

Durante el homenaje, y en nombre de su abuelo Nikolaus von Reding - Biberegg, Gregory Reding declaró: "Hoy, aquí en Málaga, siento que Teodoro Reding no solo pertenece a nuestra familia, sino también a esta ciudad. Como descendiente de nuestra familia en Suiza, agradezco a Málaga por preservar su memoria no sólo en piedra y bronce, sino también en el corazón de sus ciudadanos. Para España, fue un general, pero para Málaga, se convirtió casi en un hijo de esta ciudad". Además del conocido Paseo en su honor, fuera del acto comentaban también la curiosidad de ver diferentes comercios, como farmacias, panaderías, cafeterías y otros establecimientos con su nombre.

Por su parte, el fundador de la Asociación Teodoro Reding, Jon Valera Muñoz de Toro, explicó a los asistentes que Reding, "nacido en Suiza, pero malagueño de adopción y español de corazón, lo dio todo por nuestra tierra: fue un héroe, procuró el bienestar de los malagueños en el corto período que le dejaron las convulsas circunstancias del momento y trazó las vías que debía seguir esta ciudad para progresar, pero, ante todo, demostró ser una buena persona".

La asociación aprovechó la ocasión para obsequiar a la familia con la maqueta de la estatua que Juan Vega realizó en 2014 y que se presentó en 2015 en el Ayuntamiento de Málaga, cuando se inició la suscripción popular. Esta maqueta será expuesta en el museo de la Ital Reding Haus de Schwyz, la población natal de Reding, donde se conservan, además, el bastón de mando y el sable que Málaga obsequió al general en 1808 tras la victoria en la batalla de Bailén.

Catherine von Reding, Juan Vega y Jon Valera en el momento de entrega de la maqueta / Asociación Histórico - Cultural Teodoro Reding

Por su parte, Catherine von Reding, en representación de la familia y en agradecimiento por su labor, hizo entrega a Jon Valera de un original de la primera biografía de Reding publicada en Lucerna en 1817. Por su parte, Valera expresó que ojalá, en un futuro no muy lejano, la asociación pudiera tener un espacio en Málaga donde exponer permanentemente tanto su patrimonio como este tipo de piezas para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.

El resto del fin de semana, este colectivo, formado por voluntarios culturales que comparten la pasión por la Historia y su divulgación, ha llevado a los familiares a conocer distintos puntos de Málaga, destacando los especialmente ligados a Reding, así como al taller del imaginero donde la estatua de su antepasado se hizo realidad. Una escultura que unió a malagueños y españoles en general, con miles de donativos, con Suiza, a través de la familia pero también de instituciones como la Embajada en España, el gobierno del Cantón de Schwyz o el Museo de los Suizos en el Extranjero de Ginebra; e incluso a particulares y colectivos de Irlanda, Portugal y México.

En 1802, Theodor o Teodoro Reding llegó a Málaga, que estuvo alistado desde los catorce años en el Ejército español y que, con varias cicatrices de guerra, entraba en la ciudad como general y jefe del tercer regimiento español de suizos, destinado por el rey a la capital de la Costa del Sol para protegerla. En ese momento, no se imaginaría que en 1803 y 1804 viviría una horrible epidemia de fiebre amarilla que acabaría con la vida de 186 de sus soldados en el intento de contenerla; que en 1806 se le confiaría el gobierno de la región malacitana, desde el que planificó y acometió múltiples acciones para mejorar la vida de los malagueños; y que en 1808, en el plano militar, se convertiría en el primer vencedor de un cuerpo de ejército de Napoleón en batalla campal.