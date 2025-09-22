Descenso térmico en España: ¿llegará el frío a Málaga?

Adiós verano, hola otoño. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya pronosticó que esta estación sería más cálida y seca de lo normal con temperaturas superiores a la media. Sin embargo, la estación ha comenzado con cambios en el tiempo.

El equinoccio trae consigo una vaguada en altura sobre la península, que entró desde el Atlántico durante el fin de semana y ya deja importantes lluvias, tormentas en el norte del país, además de un descenso térmico, que provocará una bajada de temperaturas.

Sin embargo, Málaga no seguirá esta tendencia y esquiva este descenso térmico.

La semana ha comenzado con terral, tal y como afirma Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. En la capital se esperan 33 grados de máxima, con mínimas de 22.

El tiempo cambiará a partir del martes, "ya que entra el levante", que traerá temperaturas más cálidas con 26 grados de máxima: "No se va a notar el descenso térmico en la capital". El "frío" se dejará notar por la noche, cuando los termómetros alcancen los 19 grados de mínima.

Pronóstico

En el interior la situación será parecida. En la comarca de Antequera las máximas rozan los 28 grados, con un desplome de 9 grados una vez caída la noche. En el Valle del Guadalhorce y la Axarquía se esperan 28 - 30 grados, mientras que en la Serranía de Ronda en torno a 27ºC.

" Seguirá la tónica de los últimos años, aunque entremos en otoño, las temperaturas continuarán todavía por encima de lo normal".

De cara al fin de semana, el calor seguirá siendo protagonista con máximas que rondarán los 30 grados.

Por otra parte, en lo que respecta a la meteorología, la estabilidad predominará en gran parte de Andalucía durante la primera parte del otoño. Por lo general, imperaría los cielos despejados con algunas nubes altas. Aunque las previsiones de la Aemet para esta semana prevé lluvia, Jesús Riesco advierte que serán “lloviznas débiles sin importancia”.

Por lo que, por ahora, el frío parece resistirse a Málaga y aún se vivirán episodios de calor.