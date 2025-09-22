Todo fuera de tiempo

Antes – no sé exactamente cuándo – se respetaban los tiempos. Cada costumbre se ajustaba a unas fechas aceptadas quizá por la rutina.

Nadie, por ejemplo, se comía un mantecado o un polvorón en el mes de agosto ni se le ocurría ir a la playa en el mes de enero. Los cambios se han producido porque sí o por la mano del mundo del comercio y el consumo, que todo lo puede, hasta cambiar el orden de las cosas.

Uno de los culpables o responsables del cambio en Málaga fue El Corte Inglés, que en el mes de octubre de un año no lejano lanzó el eslogan «¡Ya es Navidad en El Corte Inglés!», lo que suponía un adelanto de dos meses a lo que regía en el comercio de Málaga. Y la gente se dejó llevar por la publicidad y por la novedad. A qué esperar al mes de diciembre. Y empezaron las compras de Navidad.

Los escaparates de los establecimientos se llenaron de adornos navideños, la venta de los arbolitos naturales o de plástico se anticipó y en las casas particulares se adelantaron los típicos nacimientos o belenes.

Y las comidas de empresa que se programaban para el mes de diciembre hubo que adelantarlas porque la demanda de peticiones de reserva superó la oferta, y ahora se celebran antes; y si el organizador quiere un restaurante del Centro, solo encuentra libres días en septiembre. La opción es contratar un restaurante de la periferia o de otro municipio más lejano.

Lo del adelanto de las conmemoraciones navideñas lo experimentamos mi mujer y yo en septiembre de los años 70 en Londres. Cuando llegamos a la capital británica, todos los grandes comercios lucían los anuncios navideños, muchas calles estaban engalanadas, las iluminaciones propias de las fiestas se extendían por todas las zonas comerciales, en las esquinas de algunos edificios había falsos Papá Noel y San Nicolás, e incluso el sonido de los villancicos rodeaban el ambiente navideño. Ya era Navidad… a mediados de septiembre.

Lo que empezó en Málaga y constituyó una novedad ya se había inventado en Inglaterra, por citar un caso concreto, porque posiblemente en Nueva York ya era normal.

Paellas en Torremolinos

Lo que sí es un invento de nuestra tierra fue la decisión de los dueños de los chiringuitos de Torremolinos y La Carihuela de cocinar paellas para las cenas porque los turistas extranjeros, entre las recomendaciones que recibieron de los responsables de los viajes a España, figuraba un plato típico de la gastronomía española: la paella.

Y muchos visitantes que llegaban a Torremolinos pedían paella, desconociendo que en España, salvo excepciones, es la comida de mediodía en muchos hogares de la región valenciana.

Si un turista pedía una paella a las once de la noche, pues a ello. Ver turistas comiendo paella a esas horas de la noche dejó de ser una novedad.

Y mi pregunta es ¿y por qué no se puede comer una paella de marisco a las once de la noche en Torremolinos o en otro lugar?

Huevos fritos de desayuno

Algo parecido a la hora conveniente o no de comer un plato u otro, fue un problema en Nueva York en 1980. Mi hijo pequeño quería comer a mediodía algo muy corriente en España: un huevo frito con patatas.

Pues no pudo ser porque en ninguno de los establecimientos servían huevos fritos a mediodía. En el desayuno, sí; a mediodía, no. Supongo que en 2025 se podrán comer huevos fritos a cualquier hora en cualquier lugar, incluso en Estados Unidos.

En España vamos superando todas las rutinas y costumbres de nuestros mayores. Si uno quiere comerse un turrón duro o blando, de frutas e incluso turrón de aguacate, en cualquier lugar y hora, no tiene que esperar a septiembre, porque, aunque los productos navideños están a la venta en los supermercados a partir de esa fecha, en Málaga hay establecimientos dedicados a la venta de estos productos que están abiertos todo el año.

Los borrachuelos se empiezan a vender en noviembre y su venta se prolonga hasta marzo o abril. Las torrijas ya no son exclusivas de Semana Santa; aparecen mucho antes.

De los pocos dulces que se ajustan a la vieja costumbre es el ‘hueso de santo’, que tiene pocos días de vigencia. Pasados Todos los Santos y Difuntos, ya no hay huesos hasta el noviembre venidero… de momento (otro puede ser el Roscón de Reyes).

El movimiento feminista todavía no ha reclamado la paridad. Huesos de santos y santas. Todo llegará.

Las rebajas

Las tradicionales rebajas de enero también se han adelantado. Ahora las hay en noviembre, en diciembre o en la fecha que decida una gran superficie, una cadena de supermercados o cualquier comerciante que quiere acabar con los últimos productos pasados de moda. Las reglas antiguas de las rebajas de enero han pasado también a la historia. Si es bueno o no para el consumidor depende del mismo consumidor, quien a veces duda de unas ‘gangas’ ficticias. Hoy vale todo.

¡A la playa!

Todos los tabúes sobre los baños de mar y la playa han sido superados y eliminados. Desde que los extranjeros empezaron a frecuentar las playas en el mes de enero o abril o noviembre, el malagueño se olvidó de las recomendaciones sobre los baños de mar, algunas tan curiosas como sin fundamente alguno, como las fechas de inicio y fin de los baños.

Oficialmente, y todavía alguien se acordará, el día de inicio era el 15 de julio, la víspera del día de la Virgen del Carmen, y el día de cierre, el día de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, de «Virgen a Virgen». Antes y después era malo para la salud.

Otros dichos que regían y hoy mueven a risa son: «Hasta el 40 de mayo no quites el sayo», «De 40 para arriba, no te mojes la barriga»… Menudas barrigas se ven en las playas ahora que hacen caso omiso a las recomendaciones de antaño.

Hoy, los malagueños y los no malagueños van a la playa cuando les place y el tiempo acompaña. Cualquier fecha es buena para ir a la playa. Yo, en mis tiempos no demasiado lejanos, prefería nadar en el mes de septiembre en Málaga, que es cuando las aguas estaban más transparentes, más limpias, de temperatura más agradable…

Resumiendo: que cualquier mes es bueno para ir a la playa, y si hay menos bañistas, mejor que mejor.

Las procesiones

La Semana Santa de Málaga es única. No se limita al período comprendido entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección en el que cuarenta y tres cofradías y hermandades agrupadas en la entidad que ha cumplido cien años sacan sus sagrados titulares en procesión.

Procesión extraordinaria de la Hermandad de la Mediadora el 1 de octubre de 2022 / L.O

El número de pasos o tronos se multiplica por dos y en algunos casos se supera. Decenas de tronos, todos ellos llevados a hombros a un paso que caracteriza a Málaga y que sorprende a extraños por su grandiosidad.

Se habla de que las cofradías suman unos 100.000 hermanos o devotos; pero lo que queda sin valorar es cuantos miles de semanasanteros, que es una expresión con un tanto irónica, participan con su presencia en cada una de las procesiones. Los millares de malagueños que se concentran en Semana Santa superan los cálculos más optimistas.

Lo que caracteriza a nuestra Semana Santa es su permanencia, su día a día, su devoción y entrega a sus titulares, y … salir en procesión por las calles de la ciudad en el mes julio o agosto.

El estreno de un estandarte, de la coronación de la Virgen, aniversario, un nuevo manto o arbotantes en uno de los pasos…, son motivos para que cien, quinientos o mil semanasanteros se sumen a los actos y saquen los tronos. No es que se adelanten a unos hechos más señalados o no, es que están en todo momento vinculados a los que les une.

Para entenderlo hay que vivir en Málaga.