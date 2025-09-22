Iglesias evangélicas y mezquitas: los templos que más proliferan en Málaga

En España existen 8.140 lugares de culto no católicos pertenecientes a 17 confesiones diferentes. Según los últimos datos del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, en el podio están Andalucía -con 1.298 centros de culto minoritario y Málaga a la cabeza-, Madrid (1.167), la Comunidad Valenciana (933) y Canarias (426).

Mezquita al- Andalús en Málaga. | L.O

Los datos del Observatorio muestran que Málaga se consolida como una de las ciudades con mayor diversidad religiosa de la autonomía, con un total de 324 lugares de culto. Solo la capital cuenta con un total de 115 (sin contar las iglesias católicas).

Testigos de Jehová. | L.O

Entre las religiones más representadas los evangélicos son los que más proliferan, con 196 comunidades registradas en toda la provincia, seguidos por musulmanes, con 56 y testigos de Jehová, con 19.

Solo en la capital, los evangélicos cuentan con 80 iglesias. Seguidas de los 13 mezquitas y cuatro lugares de culto de los Testigos de Jehová.

Otras confesiones presentes en la provincia y en menor número incluyen baha’is (10), budistas (7), comunión anglicana (7), adventistas (6), ortodoxos (5), mormones (4), judíos (4) e hinduistas (4), además de sijs, gnósticos y otras confesiones cristianas con cifras más reducidas. En total, se contabilizan 324 comunidades religiosas en la provincia de Málaga, un reflejo de la pluralidad y la diversidad cultural de la región.

Dentro de la Costa del Sol, Marbella se sitúa como el segundo municipio con más comunidades, con 45, seguido de Fuengirola con 28, Benalmádena con 16, Torremolinos con 15 y Coín con 11.

Destaca especialmente la presencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma en la provincia de Málaga. La localidad se sitúa como la cuarta provincia de España con mayor número de comunidades de esta confesión, un dato que refleja su arraigo en la región.

En la Costa del Sol, se registran seis comunidades, distribuidas entre Marbella y la capital, consolidando a Málaga como un referente dentro de este movimiento religioso en el país.

Los adventistas son miembros de una denominación cristiana que surgió en Estados Unidos en el siglo XIX. Se caracterizan por guardar el sábado como día de reposo, creer en la inminente segunda venida de Cristo, y promover un estilo de vida saludable, con dietas equilibradas y abstención de alcohol, tabaco y drogas. Además, tienen un fuerte compromiso con la educación y la sanidad, gestionando colegios, universidades y hospitales en diferentes partes del mundo.

El Movimiento de Reforma es una corriente minoritaria que mantiene estas creencias con un enfoque más estricto en la interpretación de la Biblia y la observancia del sábado.

Más mezquitas en los pueblos

En los municipios de menos de 5.000 habitantes la confesión más extendida es la musulmana, con 285 centros, el 57 % del total. La mayoría están en Castilla-La Mancha (43), Navarra (39) y Cataluña (34).

