La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga ha rechazado por tercera vez la solicitud del Ayuntamiento de Málaga de imponer a la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga el pago de 223.554,92 euros en concepto de costas judiciales. En un auto dictado el pasado 12 de septiembre, la magistrada titular del juzgado confirma la tasación realizada por la secretaria judicial, que fijó en su momento la cuantía total en 1.783,80 euros, tras la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por el colectivo. La resolución no admite recurso, según la nota remitida a los medios de comunicación por la plataforma, por lo que cierra definitivamente la discusión sobre la cuantía de las costas.

El Ayuntamiento de Málaga presentó un recurso de revisión contra la decisión anterior, con el objetivo de aumentar la condena económica al colectivo vecinal, que impulsó un procedimiento judicial para modificar la calificación urbanística de los terrenos de Repsol recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Dicha acción judicial provocó la suspensión temporal de la venta de la parcela a la promotora Urbania.

Intento fallido de presión

Bosque Urbano Málaga denuncia que el Gobierno municipal trató de "presionar" al colectivo, desde el inicio, para que abandonara el litigio, recurriendo a lo que consideran “artimañas legales”, entre ellas una solicitud de costas “desproporcionada y desorbitada” tras el rechazo judicial a las medidas cautelares. Asimismo, reconoce la profesionalidad de los funcionarios y su conocimiento de la ley. Por ello, afirma la plataforma, reclamar una cantidad 125 veces superior a la prevista legalmente solo puede entenderse como una maniobra política orientada a intimidar a quienes ejercen su derecho a recurrir a la ley para defender un proyecto ciudadano. La organización vecinal recuerda, además, que mientras el Ayuntamiento destina recursos públicos a respaldar un proyecto que terminará en manos privadas, ellos se ven obligados a sostener la defensa de una propuesta ecosocial mediante campañas de micromecenazgo entre ciudadanos particulares.

"Paradójicamente, la propia Gerencia Municipal de Urbanismo ha establecido que no se podrá construir en la parcela ni el Ayuntamiento podrá disponer del dinero de una posible venta hasta que el procedimiento judicial quede resuelto en firme", señala la plataforma en la nota.

Freno judicial a un modelo de ciudad en disputa

El fondo del conflicto se centra en el uso previsto para los antiguos suelos de Repsol. "Mientras que el Ayuntamiento defiende su venta para su desarrollo urbanístico, Bosque Urbano Málaga plantea que deben destinarse íntegramente a zonas verdes para el beneficio de los vecinos y el entorno ambiental de la ciudad", recuerdan los vecinos.

Con este nuevo auto, la Justicia vuelve a dar la razón a la plataforma ciudadana y asesta un nuevo revés al Ayuntamiento, que ve cerrada por completo su posibilidad de imponer una sanción económica millonaria a Bosque Urbano Málaga.