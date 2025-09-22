Málaga acoge un año más el hackathon global de la NASA

Málaga vuelve a ser sede de innovación tecnológica. La capital será sede del NASA International SpaceApps Challenge.

Se trata del hackaton de STEAM más grande del mundo, que reuninará a programadores, diseñadores e ingenieros, que trabajarán en equipo para resolver un problema específico y crear un prototipo funcional o una solución innovadora.

La cita tendrá lugar los próximos 3, 4 y 5 de octubre en el Campus 42 Málaga Fundación Telefónica, con el apoyo del Polo de Contenidos Digitales y la propia Fundación Telefónica.

Este año, los equipos deberán elegir entre 19 retos oficiales propuestos por la NASA, que abarcan desde identificar tiburones mediante datos satelitales hasta revolucionar el reciclaje en Marte, pasando por herramientas para predecir el clima en eventos concretos como bodas o desfiles.

Retos que mezclan ciencia, tecnología y creatividad

Los desafíos responden al lema “¡Aprende, Lanza, Lidera!” e incluyen propuestas ligadas al futuro de la exploración espacial, la sostenibilidad y el uso de datos abiertos. Entre ellos destacan:

Tiburones del espacio , que plantea un sistema matemático y etiquetas inteligentes para rastrear en tiempo real el comportamiento de estos animales marinos.

, que plantea un sistema matemático y etiquetas inteligentes para rastrear en tiempo real el comportamiento de estos animales marinos. SpaceTrash Hack, orientado a diseñar soluciones de reciclaje para los residuos generados en Marte durante misiones tripuladas.

orientado a diseñar soluciones de reciclaje para los residuos generados en Marte durante misiones tripuladas. ¿Lloverá en mi desfile?, aplicación que anticipa las condiciones meteorológicas en fechas y lugares concretos.

aplicación que anticipa las condiciones meteorológicas en fechas y lugares concretos. Un mundo aparte, que invita a crear un modelo de inteligencia artificial capaz de descubrir exoplanetas a partir de datos abiertos de la NASA.

que invita a crear un modelo de inteligencia artificial capaz de descubrir exoplanetas a partir de datos abiertos de la NASA. BloomWatch, diseñado para detectar la floración de plantas en todo el planeta mediante imágenes satelitales y contribuir a la gestión de la vegetación.

diseñado para detectar la floración de plantas en todo el planeta mediante imágenes satelitales y contribuir a la gestión de la vegetación. Locura de meteoritos, un simulador de impactos de asteroides basado en datos reales para estudiar riesgos y posibles estrategias de mitigación.

En la edición anterior, España reunió más de 450 participantes en siete ciudades y contribuyó con proyectos como Landsat Connect, ideado en Asturias, que fue reconocido como uno de los mejores del mundo entre los 9.900 prototipos presentados a nivel global.