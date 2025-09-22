Más de un centenar de ciudades y 200 entidades participarán en Greencities 2025

Málaga acogerá la próxima semana, en concreto los días 1 y 2 de octubre, una de sus citas anuales vinculada a la sostenibilidad, la movilidad y la digitalización urbana, como es Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, que conectará a más de un centenar de ciudades y municipios nacionales e internacionales y a más de 200 empresas y entidades para abordar los retos del desarrollo sostenible de los territorios.

Así lo ha informado este lunes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el presidente del Comité Organizador del evento, Rafael Sánchez, y el presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, en la presentación de este evento, organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Consistorio, y coorganizado por la patronal tecnológica Ametic.

De la Torre ha subrayado la "constancia nuestra y de todos los que hacen posible" este encuentro, que aúna el papel municipal, autonómico, el del Gobierno central y del mundo empresarial "que tienen propuestas para dar respuesta a los desafíos que en materia de sostenibilidad tienen las ciudades"; además de ofrecer "un marco de reflexión compartida". Ha destacado, igualmente, el compromiso para que esta cita sea "muy útil".

Greencities es el evento "de referencia" para los ayuntamientos y diputaciones del territorio nacional para acceder a soluciones avanzadas en sostenibilidad, movilidad y digitalización. Entre las más de 100 ciudades y municipios participantes, destaca Madrid como ciudad invitada en esta edición, estando prevista la presencia de su alcalde.

La capital expondrá su camino hacia la digitalización urbana, abordando cuestiones clave como casos de éxito desarrollados en movilidad, sostenibilidad o servicios a la ciudadanía; retos superados en el proceso de innovación urbana, o el impulso de colaboraciones estratégicas.

Junto a ello, han indicado que la relevancia del encuentro "queda patente" en la convocatoria de alcaldes y alcaldesas, 44 en total --35 nacionales y nueve internacionales--, que se darán cita para conocer de primera mano las tendencias más innovadoras vinculadas a la gestión de territorios.

Así, han subrayado que tendrá lugar una nueva edición del 'Foro de alcaldes y alcaldesas e innovación. Encuentro de Líderes Urbanos' coorganizado con la Fundación Cotec, Innpulso y RECI (Red de Ciudades Inteligentes) --aliados estratégicos de Greencities--, y con la colaboración de Amazon.

En esta edición la temática principal será la sostenibilidad en políticas municipales. Asimismo, tendrá lugar el 'IV Encuentro de Técnicos y Técnicas de Ciudades' para la dinamización de los ecosistemas de innovación local, y en el que se analizarán los laboratorios urbanos y los espacios de datos compartidos.

Entre las novedades, se celebrará la iniciativa City Speakers, donde una veintena de municipios expondrán proyectos actuales, retos y oportunidades en la gestión urbana de sus territorios con el objetivo de impulsar el intercambio de conocimiento y promover la colaboración público-privada.

El apartado municipal se completa con los Smart City Awards, un reconocimiento a proyectos impulsados por ayuntamientos y diputaciones que contribuyan de forma tangible a la innovación urbana, la sostenibilidad y, especialmente, a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Más de 200 empresas y entidades estarán representadas en el evento, de las que 88 tendrán presencia en la zona expositiva con soluciones, servicios y novedades en equipamiento innovador. El apartado empresarial lo lideran entidades como Telefónica Empresas, Orange Empresas o Kress, partners del evento, junto a Agrojardín.

Asimismo, las consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; la Fundación Cotec; la Diputación de Málaga; la Universidad malagueña, y las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga, tendrán presencia.

Greencities, además, apuesta por el talento emprendedor con la cuarta Open Call for Startups, que seleccionará proyectos capaces de dar respuesta a los retos actuales de la agenda urbana. Las cinco startups seleccionadas por el comité evaluador presentarán sus proyectos en el marco del evento, posteriormente se elegirá a la iniciativa ganadora galardonada con un premio en metálico de 1.000 euros.

Por otra parte, la cita sigue creciendo en proyección internacional con 26 países representados y destacadas misiones internacionales. Es el caso de Andalucía Trade, que impulsa una acción integrada por operadores de Portugal, Colombia, Chile y Estados Unidos. Esta misión comercial busca generar oportunidades de negocio para las empresas andaluzas de sectores vinculados a las ciudades inteligentes presentes en el certamen.

También acudirá una delegación de representantes procedentes de China a través de BIC Euronova China, y Málaga TechPark atraerá participantes de Bulgaria, también del consorcio europeo Agrifood4future y de la Red Iberoamericana de Parques. Además, Argentina estará representada por miembros del Gobierno de la Provincia de Jujuy.

Tres foros especializados

El programa de contenidos reunirá a más de 150 expertos y referentes en el ámbito de la sostenibilidad y la innovación a nivel global.

La agenda se estructura en tres foros especializados: Urban Arena, Sustainability Arena y S-Moving Arena, que comparten como ejes transversales la sostenibilidad, la innovación y la digitalización aplicadas a la gestión eficiente de recursos, la movilidad y la planificación urbana.

En conjunto, abordarán el reto de promover territorios más resilientes, inclusivos e inteligentes, donde la tecnología, la economía circular y la colaboración público-privada impulsan un desarrollo urbano y empresarial alineado con la acción climática y el bienestar de la ciudadanía.

Greencities está organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la patronal tecnológica Ametic. Telefónica Empresas actúa como Premium Partner. Orange Empresas es Golden Partners. Son Silver Partners Agrojardín; las consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente; Fundación Cotec; la Diputación de Málaga; Kress; la Universidad, y las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga.

Actúan como City Partners la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Red Innpulso y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Smart City Cluster es Strategic Partner.