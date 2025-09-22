Málaga se confirma como el gran imán andaluz de población y empleo extranjero

La provincia de Málaga, principal motor económico andaluz, sigue confirmando su claro liderazgo en la comunidad en lo relativo a población extranjera residente y a número de trabajadores foráneos, según el último informe sobre esta materia del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, publicado estos días con datos del conjunto de 2024. Málaga, en concreto, reúne a 328.513 foráneos residentes, lo que supone casi el 40% del total de 852.791 que viven en Andalucía, y a más de 108.600 afiliados de media la Seguridad Social, un 31,9% de los 339.651 que trabaja en la región. Tras Málaga, que ratifica así su enorme atractivo para los extranjeros a nivel residencial y laboral, le sigue Almería, con otro 20,2% de empadronados y un 22,7% de afiliados.

De los veinte municipios andaluces con mayor número de extranjeros empadronados, nueve pertenecen a Málaga y dos ellos han aumentado población foránea respecto al año anterior. A la cabeza figura Málaga capital (64.587 extranjeros residentes), segunda es Sevilla (51.785) y tercera Marbella (48.257), con puestos también relevantes para Fuengirola (32.866, cuarta), Mijas (29.464, sexta), Benalmádena (22.566, décima), Estepona (21.950, undécima), Torremolinos (15.261, decimotercera), Vélez-Málaga (9.947, decimosexta) y Torrox (8.330, vigésima).

El informe resalta además que si en Andalucía la proporción es de diez personas extranjeras por cada cien personas empadronadas, en la provincia de Málaga esa tasa es de 19 y en Almería de 23.

La provincia también presenta casos como el de Benahavís, una de las cuatro localidades andaluzas donde el peso de la población extranjera supera a la nacional. En este municipio malagueño, los foráneos representan un 61,7% del total. Los otros tres son Arboleas (66,7%), Partaola (62,2%) y Bédar (57,7%). En estas localidades almerienses, el predominio extranjero responde al peso del sector agrícola, mientras que en Benahavís obedece a la presencia del turismo residencial. Otros municipios malagueños con peso muy relevante de foráneos son Sayalonga (44,4%), Alcaucín (43,4%), Cómpeta (44,1%), Alcaucín (43,4%), Viñuela (40,1%), Comares (39,1%), Manilva (39%), Torrox (38,9%) y Fuengirola (38,3%).

Contratos y puestos

El informe «Las personas extranjeras en el mercado de trabajo andaluz» recoge que la población extranjera firmó en la provincia de Málaga, en conjunto, más de 106.800 contratos de trabajo el pasado año, un 9% más. Este incremento es destacable por cuanto el año anterior (2023) sí se había registrado un descenso debido, sin duda, al efecto de estabilidad que ha traído la reforma laboral, que eliminó la contratación por obra y servicio (uno de los tipos temporales más utilizados) promoviendo las contrataciones indefinidas y el uso del fijo discontinuo para los casos en lo que las empresas se vean afectadas por fuertes cambios en la intensidad de la actividad.

Las ocupaciones con más contrataciones para este colectivo fueron las de camareros (18.032 contratos), personal de limpieza (7.799), peones agrícolas (7.462), ayudantes de cocina (7.225), vendedores en tiendas o almacenes (5.694), cocineros (5.498), albañiles (4.865), conductores de automóviles, taxis y furgonetas (2.754), peones de la construcción de edificios (2.540) y empleados domésticos (2.312). Por razones de peso poblacional y económico, los grandes focos de empleo a nivel geográfico son Málaga capital y Marbella, donde se firmaron respectivamente 36.541 y 17.557 contrataciones en 2024. De esta forma, estas dos localidades generaron alrededor de la mitad de contrataciones para extranjeros en la provincia durante el pasado año.

Nacionalidades

El estudio de Argos, organismo dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ,señala que, a nivel andaluz, la población extranjera, que alcanza ahora las 852.791 personas, ha crecido en la comunidad durante los cuatro últimos años en casi 140.000 individuos.

«La población extranjera creció hasta 2012, año en que cambia la tendencia y desciende hasta 2017, a partir del cual comienza a aumentar la población», explica. Con respecto a ese 2017, ha aumentado en casi 246.500 personas.

Atendiendo a su lugar de origen, un 26,5% de los extranjeros residentes en Andalucía proceden de la Unión Europea, un 26,1% de África y otro 17% de países de la Europa no comunitaria. Otro 23,4% procede de América del Sur y Central. Hay también un 5,1% de asiáticos y un 1,6% de América del Norte. Oceanía aporta sólo un 0,08%. En cuanto a los países de ascendencia, destacan Marruecos (172.327 personas, 20,8%), Reino Unido (84.503, el 9,9%), Rumanía (72.796, el 8,5%), Colombia (52.155, el 6,1%), Italia (33.011, el 3,8%), Ucrania (30.652, el 3,5%), Venezuela (25.486, el 2,9%) Argentina (22.532, el 2,6%) y China (21.606, el 2,5%).

Analizando la distribución de la población extranjera en Andalucía por sectores, se comprueba que siete de cada diez trabajadores lo hacen en los servicios, con el comercio, las reparaciones y la hostelería como segmentos más destacados. El sector servicios es, además, el único en el que el número de mujeres extranjeras supera al de hombres (el 55% del empleo en el segmento es femenino).

