El ruido y el riego de un campo de fútbol, vistos para sentencia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga dejó el martes de la semana pasada, visto para sentencia, el recurso de un grupo de vecinos del campo municipal de Ciudad Jardín, contra el Ayuntamiento de Málaga.

Como desde 2021 lleva informando La Opinión, se trata de vecinos de la calle Dolores Casini, cuyas viviendas casi pueden tocar con las manos el campo municipal de fútbol de Ciudad Jardín, construido con posterioridad a las casas.

Los vecinos presentaron el contencioso-administrativo porque reclaman al Ayuntamiento que no se vuelva a jugar al fútbol hasta que no consiga eliminar el ruido que producen los entrenamientos y los partidos.

Entrenamiento la semana pasada, al pie de las casas. / La Opinión

También quieren que cesen los balonazos que han llegado a recibir los propios vecinos en sus casas, así como que el agua de los aspersores del campo deje de colarse en sus viviendas.

«El 19 de marzo, en un primer juicio, la jueza dio seis meses al Ayuntamiento para que quitara el ruido, el agua y los balonazos; pero lo único que ha hecho ha sido poner el campo bonito y cambiar el césped; no han hecho nada. Además, han colocado un tinglado para el público, para protegerle del sol, y ahora hay más ruido que antes porque forma eco», explicaba la semana pasada Manuel López, uno de los vecinos perjudicados.

Manuel subraya que continúan los ruidos, porque la actividad deportiva es «de 9 de la mañana a 11 de la noche, salvo dos días que terminan a las 10; por eso llamamos a la policía dos o tres veces todas las noches, pero aquí no aparece nadie», lamenta.

En 2023, Susana, una de las vecinas y madre de un niño de entonces 7 años, acababa de mudarse a la calle Dolores Casini y contaba a este diario que su hijo tenía falta de sueño y que llegaba muy cansado al colegio: «Pensaba que eran clases de fútbol para niños de 6 a 7 años y que a las 8 de la tarde cerraba; no sabía que tocaban el tambor sábados y domingos».

Vecinos de la calle Dolores Casini, con un cartel de protesta en una foto de archivo. / A.V.

Manuel López destaca además que el agua de los aspersores se mete con más frecuencia que antes en sus casas. En una de esas ocasiones, mojó un ordenador portátil de su hijo.

Este vecino considera que la situación ha empeorado, y pone de ejemplo que los calentamientos y entrenamientos de los jugadores siguen realizándose en su zona del campo, al pie de las casas. «Ahora calientan todos ahí», lamenta.

Como informó La Opinión, en tiempos de la concejala de Deportes Noelia Losada, el Ayuntamiento ofreció colocar pantallas insonorizadas, pero los vecinos lo rechazaron porque, al haber tan poca distancia con el campo, quedarían encajonados.

Foto aérea de las casas de Dolores Casini en 1956/57, sin el campo de fútbol de Ciudad Jardín, y en 1977/83, ya con el campo de vecino. / L.O.

Medidas del Ayuntamiento

Por su parte, el actual concejal de Deportes, Borja Vivas, ha trasladado a los vecinos un escrito en el que detalla las medidas tomadas por el Área de Deportes: cambio del césped para reducir el ruido de partidos y entrenamientos; cambio en la orientación del riego par que no les entre el agua; traslado de la zona de calentamiento lejos de las casas; contratar un servicio técnico para medir el ruido y tomar «acciones correctoras»; y el desmontaje de una torreta de televisión pegada a las casas.

Por último, se ha cambiado la ordenanza municipal para que, en campos a menos de 50 metros de las viviendas, no se permitan instrumentos como «megáfono, bombo, tambor, trompeta, bocina o similar». La Justicia dirá.

Suscríbete para seguir leyendo