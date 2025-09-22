La ONCE reparte 380.000 euros en Málaga

El sorteo de la ONCE del pasado sábado dejó buena parte de su fortuna en Málaga con 380.000 euros en premios que han repartido entre Álvaro Solano, que vendió 200.000 euros con veinte cupones premiados con 10.000 euros, y Ángela Mozo, que repartió 180.000 con otros diecinueve.

Solano es vendedor de la ONCE desde 2021 y ha llevado la suerte a la Colonia de Santa Inés, donde reparte ilusión diariamente. “Ya era hora de estrenarme, y ha sido por todo lo alto” bromeaba Álvaro en su día de descanso “Para mí, que me alegro cuando doy cincuenta euros, esto es una experiencia muy guay” afirmaba entre risas. Esos veinte cupones aseguran, en palabras del vendedor “haber repartido bien el dinero” y tiene la fe de que “habrá estado más que bien tocado”. Las buenas noticias llegan justo antes de que Álvaro aparque el chaleco temporalmente para ser padre “esto es una buena señal” dice ilusionado “estoy compartiendo mi alegría” concluyó el vendedor.

Ángela Mozo, por su parte, es afiliada y vendedora de la ONCE desde 2019, y llevó la suerte a su quiosco en la calle Lope de Rueda, donde reparte ilusión cada día. En el sorteo del pasado sábado repartió 180.000 euros en diecinueve cupones premiados con 10.000 euros cada uno.

Premios en Andalucía

El sorteo del último sábado de agosto ha dejado también 1,6 millones de euros en premios en Cádiz, con la mayor de sus fortunas, un Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años , además de diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. También en Cádiz capital se repartieron 140.000 euros con otros 17 cupones gaditana y otros 200.000 euros en Algeciras, así que en total la ONCE repartió ayer entre las provincias de Cádiz y Málaga 2.020.000 euros. El resto de los premios se fueron hasta Burgos.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones

Y para mañana, martes 23 de septiembre, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 120 millones de euros.