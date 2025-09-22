Unicaja renueva su acuerdo con CEA y habilita 1.000 millones de financiación para las empresas andaluzas

Unicaja ha vuelto a abrir una línea de financiación de 1.000 millones de euros en el marco de la renovación del acuerdo que mantiene con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el objetivo de respaldar al sector empresarial andaluz y contribuir a reforzar la liquidez de las empresas de cara a su actividad diaria.

La renovación de este acuerdo, que refuerza la relación existente entre ambas entidades desde hace más de dos décadas, ha sido firmada por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEA, Javier González de Lara (también presidente de la patronal malagueña CEM).

La entidad financiera malagueña ofrece así a los cerca de 200.000 profesionales autónomos y empresas que forman parte de la patronal andaluza (que aglutina a cerca de 800 organizaciones empresariales y sectoriales) una completa oferta específica de productos y servicios financieros, en condiciones ventajosas, que están enfocados a facilitar su actividad y acometer sus inversiones.

Unicaja ha destacado este lunes que el apoyo de Unicaja a CEA se enmarca en el interés general de la entidad financiera por contribuir al desarrollo de actuaciones dirigidas a favorecer la actividad del tejido empresarial y facilitar el impulso económico en Andalucía.

"La empresa en general, y la pyme en particular, determinantes para la dinamización de la economía y del empleo, continúan siendo uno de los colectivos claves de la política de financiación de la entidad", ha explicado Rubiales, que resalta especialmente su presencia en Andalucía, uno de sus territorios de origen.

La CEA agradece el "canal sólido" de financiación

Por su parte, el presidente de CEA, Javier González de Lara, ha agradecido que Unicaja, con fuerte arraigo y presencia en toda Andalucía, refuerce su compromiso con la financiación de las empresas.

"En el escenario económico actual, resulta esencial que las empresas cuenten con canales sólidos de financiación que respalden su actividad y contribuyan a su crecimiento; por eso desde CEA venimos trabajando activamente en la búsqueda de acuerdos y colaboraciones con entidades financieras que aporten recursos al tejido productivo", ha afirmado.

Isidro Rubiales, CEO de Unicaja, y Javier González de Lara, presidente de la CEA, en la firma del acuerdo. / L. O.

Productos y servicios con ventajas financieras

En concreto, dentro de esa "completa" oferta de productos y servicios en condiciones ventajosas, destacan aquellos orientados a dar cobertura a las "necesidades de liquidez" de estos segmentos, así como los que permiten "acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos de inversión".

También refuerza los servicios no financieros, que, a través de alianzas con firmas líderes en sus respectivos sectores, son puestos a disposición de autónomos y pymes. Para potenciar la operatividad de estos acuerdos y los beneficios que conllevan para este segmento de clientes, la entidad concentra estas soluciones profesionales exclusivas en un único espacio en su página web comercial, denominado ‘SolucionaT’.

Además, Unicaja pone a disposición de este sector las ventajas de la banca digital, con el desarrollo de aplicaciones para dar servicio a los comercios y empresas.

La patronal andaluza CEA despliega una intensa labor institucional como miembro activo de 320 órganos de asesoramiento y consulta de la Junta de Andalucía y forma parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).