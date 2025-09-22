La vacunación de la gripe comenzará el 30 de septiembre en Málaga: estos serán los primeros grupos en recibirla

La campaña de vacunación contra la gripe comenzará en Málaga, así como en el resto de Andalucía, la próxima semana. En concreto, el martes 30 de septiembre, según ha anunciado hoy la consejera de Salud, Rocío Hernández. En total, la Consejería prevé que se administren unas 300.000 vacunas en la provincia de Málaga.

Los primeros en vacunarse serán los niños y niñas de 6 a 59 meses, junto con las embarazadas y los docentes de menores de 5 años, “con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y a los colectivos en contacto directo con ellos”, según ha informado Hernández en una atención a medios, en la que ha aclarado que “el calendario se irá abriendo progresivamente para el resto de la población diana”.

Calendario de vacunación

Los siguientes en acceder la vacuna serán los usuarios de residencias de mayores y centros de discapacidad, así como los profesionales sanitarios y sociosanitarios, que comenzarán a recibirla a partir del 6 de octubre.

El 14 de octubre será el turno de las personas de 80 años o más y los grandes dependientes en sus domicilios. El 20 de octubre se ampliará a las personas de 70 años o más y a las de 5 años o más con patologías crónicas.

Vacunación de la gripe. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Finalmente, el 27 de octubre se sumarán las personas de 60 años o más, profesionales esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y protección civil, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Novedades

“El objetivo general es claro: prevenir complicaciones graves en los grupos de mayor riesgo”, ha subrayado la consejera, que ha explicado algunos de los cambios que tendrá esta campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid.

La primera gran novedad es que este año los convivientes de menores de cinco años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas podrán vacunarse junto a ellos, lo que reforzará la protección familiar.

Respecto a los más pequeños, Hernández ha recordado que este es el cuarto año consecutivo que se vacunará a los menores de cinco años. “Una medida que ha demostrado ser muy eficaz al reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe grave en este grupo”, ha asegurado.

Vacuna intranasal

Asimismo, este año se volverá a administrar, por segunda vez, la vacuna intranasal en los colegios a niños de 3 y 4 años. Una iniciativa que, como recuerdan desde la Consejería, el año pasado logró vacunar al 65% de este grupo en el entorno escolar.

En cuanto a la vacunación contra la covid, siguiendo la recomendación de la estrategia nacional, este año se administrará a los mayores de 70 años o más, ya que la mayor parte de los ingresos se concentran en este grupo.

No obstante, desde la Consejería de Salud han puntualizado que las personas con patologías de riesgo por debajo de esa edad también podrán vacunarse. Además, estará disponible para las personas internas en residencias de mayores, centros de discapacidad y embarazadas.