Centro
Vox denuncia el abandono histórico de la calle Victoria
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha señalado que “el PP lleva décadas parcheando un barrio clave para Málaga mientras convierte el Ayuntamiento en una máquina de propaganda”
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Yolanda Gómez, ha denunciado hoy la “situación de abandono crónico” que sufre el barrio de La Victoria y, en especial, la Calle Victoria, “una de las arterias principales de la ciudad que lleva décadas olvidada por el Partido Popular”.
Gómez ha recordado que esta vía “sigue con aceras estrechas de los años 50, tráfico caótico, pasos de peatones a más de 150 metros, megabuses que no caben por la calzada y vecinos que no pueden ni caminar seguros”.
“Mientras tanto, el PP se dedica a engordar empresas municipales, a patrocinar eventos de autobombo y a gastar millones en publicidad y propaganda para mantenerse en el poder, en vez de invertir en los barrios”, ha afirmado la edil de VOX.
Más de diez años pidiendo soluciones
Desde Vox recuerdan que, en 2014, la calle ya sufrió un hundimiento con un socavón, “y la respuesta del PP fue echar más capas de asfalto sobre el adoquín original, ocultando la realidad de la bóveda del siglo XIX que sigue bajo la vía y de la que no existen informes públicos de seguridad”.
La formación subraya que los vecinos llevan años reclamando soluciones básicas: pasos de peatones seguros, aceras accesibles, una rotonda en Capuchinos–Santa María Micaela, la recuperación del Jardín de los Monos y de la Fuente de Olletas con rigor histórico, un vial alternativo para descongestionar el Camino del Colmenar, mantener los naranjos en las calles y el arreglo integral de calles como Jonás.
“La mayoría de estas propuestas fueron aprobadas por unanimidad en 2021 en el distrito y el PP las tiene guardadas en un cajón. Ni fechas, ni compromisos, ni ejecución. Y cuando hacen algo, como en la Fuente de Olletas, lo hacen mal, con una copia cutre que ha indignado a los vecinos”, ha lamentado Gómez.
Un Plan Integral
Para el próximo Pleno, el Grupo Municipal Vox Málaga lleva una iniciativa en la que reclama que el Ayuntamiento de Málaga presente en menos de tres meses un proyecto integral, serio y real para la Calle Victoria y el barrio, con inversión, plazos y compromiso, y que se exponga públicamente a los vecinos.
“Málaga no puede seguir con barrios olvidados mientras el PP convierte al Ayuntamiento en una máquina de propaganda para perpetuarse en el poder. La Calle Victoria no necesita más parches ni más marketing: necesita soluciones”, ha concluido la portavoz adjunta.
