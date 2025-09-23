Comic-Con Málaga
Aaron Paul, estrella de Breaking Bad, confirmado en la Comic-Con Málaga 2025
Jesse Pinkman, el inolvidable compañero de Walter White, es uno de los últimos confirmados de la convención
La Comic-Con Málaga continúa confirmando nombres de primer nivel para su evento. A la extensa lista compuesta por Arnold Schwarzenegger, Luke Evans, Gwendoline Christie y Pedro Alonso, entre otros, se suma ahora el de Aaron Paul.
Pocos papeles han marcado tanto la historia de la televisión como Jesse Pinkman, el inolvidable compañero de Walter White en Breaking Bad. Su intérprete, Aaron Paul, se ha consolidado como uno de los actores más influyentes de su generación, cosechando premios y reconocimiento internacional.
El actor visitará la ciudad para participar como invitado especial en la San Diego Comic-Con Málaga 2025, donde los fans tendrán la oportunidad de reencontrarse con una de las figuras más queridas de la pequeña pantalla. Una cita imprescindible para los seguidores de las series y la cultura pop.
Las reservas para firmas y fotos que acudirá a la Comic-Con este jueves se abrirán en la web este 23 de septiembre a las 12:00h.
