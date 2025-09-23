Agosto deja un subida de turistas en los hoteles de Málaga pese al alza de precios y amortigua la tónica anual de caída

Agosto, el mes álgido de la temporada turística de verano, ha seguido la buena tónica que ya dejó julio y ha dejado buenas cifras de actividad en los hoteles de Málaga. La provincia registró este pasado mes un total de 722.501 viajeros y 2,86 millones de pernoctaciones, cifras que superan en un 3,4% y un 3,5% respectivamente los números de agosto de 2024. El verano está permitiendo así a Málaga amortiguar parte de la pérdida de turistas y de estancias que había venido acumulando la planta hotelera de la Costa del Sol en la primera parte de este 2025.

Cumplidos los ocho primeros meses del año (enero-agosto), Málaga presenta un descenso interanual del 3% en la cifra de viajeros y del 0,5% en el volumen de pernoctaciones, una tasas que habían sido más pronunciadas hasta el arranque de la normalmente balsámica temporada alta.

De esta forma, en los ocho primeros meses del año se han alojado en la planta hotelera malagueña un total de 4,29 millones de turistas que generaron 15,37 millones de noches de hotel, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras absolutas, se han perdido hasta ahora un total de 133.486 viajeros y 88.287 pernoctaciones en relación a las cifras que se manejaban el mismo periodo de 2024.

Por procedencia de los clientes, el turista foráneo sigue siendo el predominante, con 2,81 millones de visitantes y 11,60 millones de pernoctaciones en el acumulado del año, según el INE. Las cifras de turistas extranjeros suben un 1,4% y la de pernoctaciones un 2%. Dos de cada tres clientes que se alojan en los hoteles de la provincia son así extranjeros. El internacional acapara además el 75% de todas las estancias.

Por contra, el canal de clientes españoles mantiene su descenso en este 2025. Las cifras hasta agosto son de 1,47 millones de visitantes y 3,76 millones de noches, con una caída del 11% en el número de turistas y del 7,9% en pernoctaciones. Los hoteles malagueños han dejado de recibir en lo que va de año, en comparación con las cifras de 2024, un total de 173.105 viajeros nacionales y 324.574 pernoctaciones de estos clientes.

Estepona y Marbella, las más caras de España

En cuanto a los precios hoteleros, la facturación por habitación ocupada en tarifa media diaria (ADR) en la provincia de Málaga fue en agosto de 207,8 euros, un 11,6% más en el mismo mes del año anterior. Este precio la sitúa como la segunda provincia más cara de España tras Baleares (211,3). En España, el ADR fue de 155,7 euros en agosto, con un aumento del 6,1%.

Por municipios turísticos, Marbella, con 395,3 euros, y Estepona, con 379,5 euros, fueron a gran distancia del resto, las localidades más caras del país. En Estepona, los precios suben un tremendo 89% y en Marbella un 19%.

El resto de valores recogidos por el INE en Málaga son los de Benalmádena (185,7), Torremolinos (181,5), Nerja (170,4), Málaga capital (150,4), Fuengirola (141,9), Ronda (121,3) y Antequera (82,8).

Ocupación, establecimientos y empleo

La ocupación de los hoteles de Málaga en agosto fue del 79,5% por plazas (ligeramente por debajo del mismo mes de 2024) y del 86,5% por habitaciones (en este caso, algo por encima del 85,8% que se registró hace un año).

Turistas a su llegada a un hotel de Málaga. / Álex Zea

Las cifras del INE indican también que hubo 647 hoteles abiertos en agosto, algo por debajo del nivel de 2024 (671) y bastante por delante del dato de 2019 (617), lo que refleja el crecimiento del sector en estos últimos años. El número de plazas disponibles estimadas fue de 109.288 (frente a las 105.300 del año anterior y las 101.700 de 2019).

Los hoteles de la provincia dieron trabajo en el mes de agosto a 20.724 trabajadores, un volumen considerablemente superior al del pasado verano (19.506). En 2019, antes de la pandemia, el nivel de empleo era de 18.921. El máximo de empleo en los hoteles se suele dar cada año en julio y agosto, como es lógico.