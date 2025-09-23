La entrada de aguacates y mangos de Brasil desploma los precios en Málaga

Los lineales de los supermercados en Málaga y el resto del país no sólo están repletos de mangos procedentes de Brasil. Justo en el inicio de la campaña de recolección del aguacate en suelo europeo empieza a preocupar también la llegada del rey de los subtropicales con etiqueta brasileña, también condicionada esta fruta por los aranceles impuestos por Trump y que marcan la campaña en numerosos países productores.

En función del portavoz de los agricultores al que se consulte, el dramatismo es mayor o menor. Hay quienes hablan de un desplome de precios en origen, si bien es cierto que en el mango la caída respecto a esta pasada campaña, aunque sea del 50%, viene derivado de que hace 12 meses estábamos en plena sequía.

Para los responsables de la macrocooperativa Trops, gigante de los subtropicales en España, que el agricultor reciba entre 0,90 y 1,10 euros por kilo, con una cosecha abundante como la que se prevé esta temporada para el mango, es un precio «más que razonable». Pero las dudas están sobre la mesa, justo a pocos días de que se celebre en Madrid una nueva edición de la principal feria de las frutas en España, como es Fruit Attraction.

A Brasil se le observa con recelo, pese a que su posición dominante la impone en el mango, donde fueron de los productores globales pioneros. Como señalan fuentes de la propia firma Trops, en aguacates son mucho más novatos. Ocuparon en 2023 la séptima posición mundial, con un 4% de todo el volumen comercializado en el mundo.

El pasado año vendieron unas 25.000 toneladas, a un precio medio de alrededor de 1,5 dólares por cada una. Pero lo importante es destacar que su crecimiento prácticamente quintuplica los volúmenes anteriores a la pandemia. No deja de crecer como país exportador, máxima ahora que no puede introducir sus aguacates y mangos en Estados Unidos, condicionados por aranceles que se elevan al 50%.

Encuentro interno del sector

La sede principal en Vélez-Málaga de Trops celebró este lunes una nueva reunión de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM), con participación de los distintos sindicatos y agrupaciones de agricultores. Una de las principales conclusiones de este encuentro es que la previsión de recolección de mangos en España, dentro de una campaña que ya va camino de alcanzar su ecuador, superará con creces lo anunciado hace menos de un mes en presencia de autoridades locales como el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez.

De las 35.000 toneladas previstas en un principio, que iban a suponer ya un récord de producción de mango en España, con el doble de kilos recolectados respecto a los de 2024, se va a alcanzar e incluso superar la barrera de las 45.000 toneladas. En este contexto cabe recordar que esta variedad subtropical es más resistente a la sequía y a las aguas salinizadas, así como que el pasado año se alcanzaron precios récord de hasta más de 2 euros por kilo. Así se incrementan año tras año las hectáreas de superficie dedicadas a esta fruta.

El presidente de la OIAM, José Linares, considera por su parte que aún es pronto para poder hacer un avance respecto a las toneladas que se recolectarán durante esta campaña en cuanto al aguacate. «Son árboles muy diferentes, porque sabemos que la campaña del mango se reduce a un cupo limitado de semanas, seis o como mucho ocho, mientras que los aguacates se mantienen bien en el árbol, con el único riesgo de los temporales de viento, incluso hasta primavera. El agricultor puede ahí buscar el mejor momento para recolectarlos», recuerda.

Una de las cuestiones que en cuanto al mango se debatió este lunes va relacionada con esas malas prácticas que aún pesan en la campaña dentro de la provincia y de otras áreas de Andalucía donde se cultiva esta fruta. Y es que algunos productores optan de manera irregular por poner en el mercado el mango aún verde, sin que haya alcanzado su grado óptimo de maduración. Esas malas prácticas dañan la imagen de un producto que, cuando es de origen español, es de los más apreciados del mundo por su calidad.

Suscríbete para seguir leyendo