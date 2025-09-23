Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: "El sistema de la vivienda está fallando a propósito"

La compra de una vivienda se ha convertido en uno de los retos más ansiados y difíciles de cumplir para la mayoría de ciudadanos, que con los precios en constante ascenso y la oferta inmobiliaria cada vez más reducida, ven casi imposible adquirir su propio inmueble y hacer frente a una hipoteca. Una realidad que, tal y como ha asegurado el experto inmobiliario malagueño Alfonso Cañete, se produce debido a que "el sistema está fallando a propósito y no ponen solución".

Para desentrañar las verdaderas causas y posibles soluciones que se encuentran tras esta problemática, el profesional malagueño ha querido explicar el "verdadero problema de la vivienda en España", que radica en aspectos como la falta de oferta real.

"La oferta que se construye año a año no solventa la demanda que tenemos actualmente", ha señalado Cañete sobre esta situación que, además, se complica por el hecho de que muchas de estas propiedades "no llegan al particular final que la necesita para vivir". "Se quedan en grandes fondos o en grandes inversores, que hacen con la vivienda lo que crean oportuno, pero no llegan a esa necesidad final", ha añadido.

La excesiva burocracia, uno de los problemas de la vivienda para el experto malagueño

Además, ha recalcado que estas promotoras se ven envueltas en "líos burocráticos" a la hora de conseguir sus licencias, con una demora de hasta 24 meses, a lo que se le suman los costes de los materiales, que van fluctuando: "Cuando pasan esos dos años, ya el precio al que tú querías ofertar la vivienda no corresponde con los números de rentabilidad que tenías previsto, por lo que muchos promotores salen de estas operaciones".

Entre los "grandes problemas de la vivienda" se encuentra también el desajuste entre los salarios y los precios de la vivienda: "Por ejemplo, en Málaga, en los últimos tres años, los precios han aumentado más de un 50%. Si los comparamos con los salarios, está claro que la diferencia es abismal porque los salarios siguen siendo prácticamente iguales".

"Esto hace que tengas que acceder a un alquiler y que aumente la demanda de los alquileres, por lo que los precios aumentan. Pero los particulares, al no tener los ahorros necesarios, nunca pueden convertirse en propietarios y, muchas veces, no pueden ni acceder al alquiler por el esfuerzo económico que supone", ha añadido.

A esta lista de causas del problema de la vivienda, Cañete ha incluido las "ofertas fantasma", es decir, aquellas viviendas que, a pesar de estar desocupadas, no están en los portales para particulares, por lo que la ciudadanía no puede acceder a ellas: "Se venden a grandes fondos que compran la vivienda y siguen vacías, por lo que no se solventa el problema final".

"Muchas compras se hacen por parte de grandes fondos y la burocracia, a la hora de ejecutar la vivienda o de darle salida, es bastante lenta, lo que, unido a la desprotección que tienen los propietarios a la hora de alquilarla o de dejar su vivienda vacía mientras se reforma, hace que se desestabilice aún más el problema", ha añadido el profesional.

El experto malagueño reclama ayudas y subvenciones para mejorar el mercado inmobiliario

Sobre las posibles soluciones, el experto ha asegurado que la falta de oferta real se podría solventar liberalizando suelo y facilitando la burocracia para ayudar a las promotoras a construir. "Le daría por parte del Estado un beneficio para que consigan esa misma rentabilidad que ellos esperan construyendo en un tiempo menor, por lo que se construiría de una forma mucho más rápida y habría mucha más oferta disponible", ha añadido.

En cuanto al desajuste entre los precios y los salarios, Cañete ha propuesto subvencionar los impuestos para la compra de una primera vivienda o de una vivienda habitual con el fin de ayudar a los futuros compradores a tener que hacer un menor esfuerzo económico.

"La solución de la oferta fantasma pasaría por agilizar la burocracia para que los grandes fondos saquen toda su vivienda al mercado", ha señalado el profesional, que ha reclamado una protección mayor frente a la ocupación."Si tú desproteges al gran inversor, al final le cuesta más poner su vivienda en alquiler o venderla y, entonces, hay menos mercado", ha comentado.