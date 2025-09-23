Atraca en Málaga el World Odyssey: un crucero-universidad flotante que da la vuelta al mundo

El Puerto de Málaga, habitual punto de atraque para cruceros de lujo, veleros y grandes barcos.

Pero, esta vez acoge hasta el próximo 25 de septiembre una embarcación muy especial: el World Odyssey, un crucero universitario flotante que funciona como una universidad itinerante para estudiantes internacionales.

Este barco, gestionado por el programa estadounidense Semester at Sea, realiza un viaje de 105 días alrededor del mundo, con estancias prolongadas en cada puerto para que los estudiantes puedan combinar la experiencia académica con el contacto cultural directo.

A bordo, los jóvenes universitarios, principalmente procedentes de la Universidad Estatal de Colorado, asisten a clases regulares mientras el barco navega por el océano.

Un campus univesitario

Las aulas están completamente equipadas y el barco cuenta con modernas instalaciones que incluyen una biblioteca, un gran salón de actos, varios restaurantes, piscina, sauna, gimnasio y un cine, proporcionando un ambiente ideal para el aprendizaje y la convivencia.

El buque World Odysse atracado en el puerto de Málaga. / Álex Zea

Durante las escalas en los puertos de entre 10 y 12 países, los estudiantes participan en excursiones académicas guiadas, visitas culturales a museos, templos y comunidades locales, y en algunos casos, realizan voluntariados, investigaciones o prácticas profesionales relacionadas con sus estudios.

Los participantes pueden obtener entre 12 y 15 créditos universitarios, cursando asignaturas principales o optativas que abarcan más de 20 áreas de estudio, como ciencias agrícolas, economía agrícola, antropología, biología, comunicación, salud, gestión o música. Cada asignatura también incluye actividades prácticas para complementar la formación teórica.

Sin embargo, esta experiencia educativa única no es accesible para todos los bolsillos, ya que el coste total supera los 30.000 dólares. Afortunadamente, existen diferentes becas que facilitan la financiación de estos programas.