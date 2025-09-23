La electrificación de la flota de la EMT de Málaga llega al 30% y se prepara para incorporar 20 autobuses

La EMT de Málaga continúa avanzando en su objetivo de contar con una flota íntegramente cero emisiones de aquí a 2030, siguiendo una de las líneas maestras del proceso de descarbonización que marca la Unión Europea.

En la actualidad, la electrificación ha llegado ya al 30% de los autobuses malagueños, lo que supone que en torno a un centenar son ya ecológicos, esto es, híbridos o 100% eléctricos. Además, el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga espera recibir antes de que acabe el año una veintena de autobuses ecológicos que se adquirieron en 2023 por casi 10 millones de euros y que ahora están empezando a suministrar las marcas.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández. / L.O

En concreto, se destinan 4.995.000 euros para el pago de 10 autobuses eléctricos de 12 metros que va a incorporar la EMT a su flota a lo largo del mes de octubre. Estos autobuses cuentan con financiación europea (1.000.000 euros), el marco del programa Next Generation ´Málaga Saludable II’. Igualmente, se consignan a la EMT otros 4.750.000 euros para el abono de los 10 autobuses híbridos articulados de 18 metros que recorrerán las calles de la ciudad en las próximas semanas. Un presupuesto que parte de la cuarta modificación presupuestaria aprobada hoy en una Junta de Gobierno Local extraordinaria.

Bonificaciones y nueva sede

Por otro lado, Movilidad destinará también 3,5 millones de euros para el 20% adicional que aporta el consistorio en la bonificación de los descuentos de las tarifas y títulos del transporte urbano, respecto a la cifra bonificada por el Ministerio de Transportes.

También se desbloquean 800.000 euros para financiar la obra de la rotonda de acceso a las nuevas instalaciones de la empresa municipal de transportes en Los Prados, ubicada en la calle Paquiro, junto al recinto ferial.

La EMT licitó ya tanto el proyecto como las obras, con un presupuesto de 1.231.887,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según se recoge en el anteproyecto redactado por la empresa de ingeniería Narval, ese nuevo vial facilitará el acceso al futuro edificio que será sede de la EMT en esta parcela junto a la futura campa de los vehículos, como ya informó este periódico.