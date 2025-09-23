¿Qué eventos acogerá FYCMA en el curso 2025-2026?

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) ya se está preparando para los eventos programados para el curso 2025-2026. Este año, la cantidad de actividades superará el centenar, y habrá más que en el curso anterior, según la edil de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, que también ha avanzado que se prevé superar los 250.000 participantes hasta junio de 2026.

La Comic-Con San Diego Málaga será el evento que dará inicio a esta agenda marcada por la diversidad sectorial, el ocio y el entretenimiento, la incorporación de convocatorias internacionales de primer nivel, el peso creciente de los eventos centrados en el público profesional y la apertura a formatos innovadores dirigidos a audiencias emergentes y al talento digital.

"Este jueves empieza la Comic-Con San Diego, un evento extraordinario. Es la primera vez que se celebra en Málaga, y cuenta con unas dimensiones que superan nuestra previa experiencia", ha comentado la concejala, indicando que, entre áreas interiores y exteriores de FYCMA, tendrá una magnitud de 80.000 metros cuadrados de superficie.

La concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo / Nacho Agote

¿Qué eventos acogerá FYCMA?

Después de la Comic-Con San Diego de Málaga, FYCMA acogerá decenas de ferias, congresos, convenciones y jornadas que generarán oportunidades de negocio, cooperación, conocimiento e innovación en sectores estratégicos y emergentes, con especial atención a la tecnología y a la economía digital.

El 1 y 2 de octubre, tendrá lugar Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, "el foro de referencia para el intercambio de soluciones urbanas y sostenibles y la colaboración entre ciudades y empresas", comentó la edil, y explicó que, también el 1 de octubre, tendrá lugar el Congreso de la Sociedad Española de Radiología de Urgencias (SERAU), el primer gran congreso médico de la temporada.

El Global Photonics Economic Forum, que se celebra en Málaga por segundo año consecutivo, tendrá lugar el 7 y el 8 de octubre, y se trata de un evento "centrado en la industria fotónica", comenta la concejala. Del 8 al 10 del mismo mes, tendrá lugar el XLII Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, y el 9 de octubre, el ITF Spain-IMEC Technology Forum, "que ahonda en el liderazgo asumido por nuestra ciudad para el avance de la tecnología de semiconductores", comentó Alicia Izquierdo.

Otros eventos que acogerá FYCMA durante octubre serán el LXX Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria del 14 al 17 de octubre, y la Expo Agritech-Feria del Campo 4.0, cuya segunda edición se desarrollará entre el 28 y el 30.

El 6 y el 7 de noviembre, regresará Turitec 2025, el XV Congreso Internacional de Turismo y TICs, y recalará en FYCMA por primera vez Fruitnet Tomato Congress el día 11 del mismo mes. La programación continuará del 13 al 15 de noviembre, además, con Simed, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, "evento líder en el sector residencial especializado en inversión, innovación y colaboración público-privada", comenta la edil.

La gala de entrega de Premios Iris Games también tendrán lugar en FYCMA / L. O.

La gala final de los Premios Iris Games 2025 tendrá lugar el 27 de noviembre. Se trata de un gran punto de encuentro anual relacionado con el ecosistema de videojuegos en España que, además, sirve como plataforma de visibilidad y reconocimiento, tanto a estudios emergentes como a desarrolladoras consolidadas que marcan el futuro de la industria en España. Para terminar el mes, el evento De Empresario a Inversor tendrá lugar en FYCMA del 25 al 28 de noviembre.

En diciembre, tendrá lugar la nueva entrega de Talent Land España, que será del 4 al 6 de ese mes. Se trata del mayor evento de creadores de contenido a nivel nacional, donde referentes del ámbito digital explorarán nuevas fronteras en tecnología, emprendimiento, creatividad e innovación. Para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, como es habitual, as instalaciones también acogerán múltiples espectáculos, conferencias y conciertos.

El año 2026 contará también con múltiples eventos. Algunos de los que están programados son H&T, el Salón de Innovación en Hostelería, que tendrá lugar del 2 al 4 de febrero; el XL Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), del 12 al 14 del mismo mes; la Feria del Empleo del IMFE del Ayuntamiento de Málaga, el 12 de marzo; o Guadaindie, la Feria de Videojuegos indie del Sur, programada para el 8 y el 9 de mayo.

Previsiones

Se estima que el impacto económico que produzca la actividad de FYCMA supere los 200 millones de euros, comentó la concejala. Esta estimación proviene de criterios de medición avalados por la Asociación de Ferias Españolas (AFE), y Spain Conventio Bureau", con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2024.

Además, añadió: "Creemos que esta cifra puede mejorarse por todo el calendario que tenemos", refiriéndose a que se trata de un avance la programación completa, que contará con más ferias y congresos confirmdos en los próximos meses