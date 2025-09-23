Investigación en Málaga: Un análisis de sangre permitirá personalizar el tratamiento del cáncer

Ser capaz de predecir a qué tratamiento responderá mejor cada paciente oncológico con un simple análisis de sangre. Ese es el objetivo de la doctora Isabel Barragán Mallofret, cuyo proyecto ha sido el único de Andalucía seleccionado en la convocatoria 2025 del programa CaixaImpulse Innovación que le otorgará 145.200 euros para desarrollarlo.

Este análisis de sangre no invasivo permitirá identificar patrones inmunológicos y tumorales. De manera que, gracias a esta información, los oncólogos podrán prever de antemano qué opción terapéutica (la inmunoterapia, la radioterapia focalizada o a la combinación de ambas) será mejor para el paciente.

Se trata de un paso decisivo hacia la personalización del tratamiento del cáncer, ya que permitirá evitar terapias ineficaces, extender el beneficio clínico de la inmunoterapia, reducir los efectos secundarios y aumentar las posibilidades de éxito en escenarios tan difíciles como el cáncer metastásico.

Ofrecer la mejor opción

“Nuestro objetivo es ofrecer a cada persona la opción terapéutica más adecuada desde el inicio, ahorrando tiempo, costes y, sobre todo, sufrimiento”, señala la doctora Barragán, coinvestigadora principal del grupo de Investigación Traslacional en Inmunoterapia del Cáncer y Epigenética de Ibima Plataforma Bionand junto a Antonio Rueda, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria e investigador principal del grupo-, y miembro del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga (UMA).

La doctora lider del proyecto Isabel Barragán / L.O.

“Esta herramienta puede marcar un antes y un después en la personalización del tratamiento oncológico”, subraya la investigadora, que busca transformar la manera en que se aborda el cáncer.

El reto de la inmunoterapia

Desde Ibima aclaran que, aunque la inmunoterapia ha revolucionado la oncología al estimular las defensas del organismo contra el cáncer, la realidad es que la mayoría de los pacientes no responden a este tipo de fármacos.

“En algunos casos, la combinación con radioterapia consigue aumentar la eficacia de la inmunoterapia y extender su beneficio clínico sin añadir efectos adversos significativos, aunque sigue siendo difícil predecir de antemano qué pacientes se beneficiarán realmente, lo que dificulta la adopción de esta aproximación terapéutica innovadora”, añaden

Herramienta clave y sencilla

Por ese motivo, este test sanguíneo desarrollado en Málaga se perfila como una herramienta clave que podría acelerar la llegada del tratamiento más adecuado a cada paciente y mejorar así tanto su supervivencia como su calidad de vida. Además, desde Ibima resaltan que se trata de un recurso sencillo, no invasivo y con “gran aplicabilidad clínica”.

“Este proyecto ejemplifica la capacidad de nuestra investigación para dar un salto desde el laboratorio a la práctica clínica”, afirma el director científico de Ibima Plataforma Bionand, Francisco J. Tinahones.

Ibima, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) / Álex Zea

“El análisis de sangre que lidera la doctora Barragán puede convertirse en una herramienta clave para seleccionar el tratamiento más eficaz en cada paciente oncológico, evitando terapias innecesarias y aumentando las posibilidades de éxito”, agrega el director de Ibima, que destaca que este es precisamente el sentido de la investigación traslacional: “mejorar la vida de las personas a través de la innovación biomédica”.

Único proyecto andaluz

El proyecto de la doctora Barragán ha sido el único proyecto andaluz que ha logrado financiación en esta edición, lo que, según Ibima, refuerza el liderazgo de la investigación biomédica desarrollada en Málaga.

En total, la Fundación ‘la Caixa’ ha destinado 3,8 millones de euros a 31 iniciativas de España y Portugal, seleccionadas entre 428 candidaturas internacionales, en una de las convocatorias "más competitivas" en el ámbito de la innovación en biomedicina y salud, según informa el instituto de investigación malagueño en un comunicado.

Entre los proyectos seleccionados por CaixaImpulse en 2025 figuran innovaciones en diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, nuevas inmunoterapias celulares para tumores infantiles o terapias avanzadas basadas en ARN para enfermedades genéticas. Sin embargo, desde Ibima defienden que, en este contexto, el proyecto liderado por Isabel Barragán se sitúa entre las propuestas con mayor proyección internacional para impactar directamente en la oncología clínica.