Málaga estrena el Museo del Transporte Urbano

«Es un sueño hecho realidad», confesaba ayer José Ramón Rodríguez, fundador y presidente de la asociación TranBus, que restaura autobuses antiguos y reúne a numerosos trabajadores y jubilados de la EMT.

Tras 15 años de gestiones, TranBus vio ayer cómo la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, inauguraba el Museo de Transporte Urbano de Málaga. Finalmente, 400 m2 de espacio en la primera planta de la Estación de Autobuses, que gestionará este colectivo, que ha firmado un convenio de colaboración con la EMT.

Motores, uniformes, carteles de paradas, maquetas, fotografías antiguas... «Ofrece un recorrido de toda la historia del transporte urbano en Málaga, desde el tranvía de mulas hasta el último avance, sin olvidar a mis compañeros del taller, que son los menos visibles y muy importantes», destaca José Ramón.

Un autobús Pegaso 6038 de los años 80 estuvo presente en la inauguración. / álex zea

Se trata, además, del primero de este tipo que se inaugura en Andalucía y el segundo de España, tras el de Madrid; aunque, como explica el presidente y fundador de TranBus, en el museo de Málaga hay otro enfoque, con un discurso expositivo más claro, por lo que puede considerarse único en nuestro país.

«La idea es que tú disfrutes de lo que hay», subrayaba en abril a La Opinión, cuando el diario dio a conocer los preparativos del proyecto.

La inauguración, que tiene lugar este 2025, 75 aniversario de la hoy EMT, contó también con la presencia de un autobús Pegaso 6038, con los colores corporativos del cambio de imagen de 1985, cuando la Empresa Municipal de Transportes se convirtió en Empresa Malagueña de Transportes y en sociedad anónima municipal.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, inauguró el museo. / álex zea

El nuevo museo está estructurado en seis salas, algunas de ellas muy peculiares, cómo la dedicada en exclusiva a los tranvías, que dejaron de circular en Málaga en 1961; la sala de talleres o la que recuerda a la EMT en tiempos de Feria o Semana Santa.

Además, también hay un espacio para piezas de más tamaño, a la entrada del museo.

Como explica José Ramón Rodríguez, este nuevo espacio será de visita gratuita y abrirá al público el próximo 30 de septiembre, aunque «ya hay tres colegios» que serán los primeros en disfrutarlo.

La visita, por cierto, se puede complementar conociendo la historia de los 16 autobuses -entre antiguos y declarados ‘históricos’- que la asociación Tranbus conserva bajo una carpa en la nueva cochera de la EMT, en la calle Paquiro.

José Ramón Rodríguez muestra una de las piezas a la concejala y a Miguel Ruiz. / álex zea

El último tranvía

El fundador del TranBus aprovecha para compartir otro «sueño», y es el traslado del último tranvía de Málaga, que él mismo restauró, de su emplazamiento actual -las antiguas cocheras de Pedregalejo- al Centro Histórico.

«La gente que vive en la Carretera de Cádiz no lo conoce», argumenta. José Ramón Rodríguez propone que se instale, como un atractivo patrimonial más, en el lateral ajardinado de la plaza de la Marina y que cuente con jardinera y una réplica de la parada que tuvo en la Acera de la Marina.

Mientras se cumple el sueño, los interesados en visitar el nuevo museo pueden escribir a actuaemt@yahoo.es o o llamar al 616 75 63 62 par acordar una cita.

Suscríbete para seguir leyendo