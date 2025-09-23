Natalia Dyer, de 'Stranger Things', confirmada en la Comic-Con Málaga

Suma y sigue. La Comic-Con continúa revelando a sus invitados estrella a penas dos días de su comienzo. Si la última confirmación ha sido Aaron Paul, Natalia Dyer -Nancy Wheeler de ‘Stranger Things’- asistirá a la Comic-Con Málaga

De Hawkins a Málaga. Su talento ha conquistado a público de todo el mundo en una de las series más queridas de nuestro tiempo: ‘Stranger Things’.

Natalia Dyer confirma su asistencia a la San Diego Comic-Con Málaga 2025 y será este jueves 25 de septiembre.

Trayectoria

Natalia Dyer es una actriz estadounidense, conocida principalmente por su papel de Nancy Wheeler en la popular serie de Netflix "Stranger Things".

Además de "Stranger Things", ha participado en películas como "I Believe in Unicorns" (2014) y "Mountain Rest" (2017). Los asistentes podrán tener un autógrafo o una foto con ella bajo el precio de 66,55 euros (la firma) y 90,75€ la instantánea.

La actriz se suma a la larga lista de invitados especiales de lo que va a ser el epicentro de la cultura geek de Europa.