Comic-Con Málaga
Natalia Dyer, de 'Stranger Things', confirmada en la Comic-Con Málaga
La actriz norteamericana dio el salto a la fama con una de las series más queridas de nuestro tiempo, interpretando Nancy Wheeler
Suma y sigue. La Comic-Con continúa revelando a sus invitados estrella a penas dos días de su comienzo. Si la última confirmación ha sido Aaron Paul, Natalia Dyer -Nancy Wheeler de ‘Stranger Things’- asistirá a la Comic-Con Málaga
De Hawkins a Málaga. Su talento ha conquistado a público de todo el mundo en una de las series más queridas de nuestro tiempo: ‘Stranger Things’.
Natalia Dyer confirma su asistencia a la San Diego Comic-Con Málaga 2025 y será este jueves 25 de septiembre.
Trayectoria
Natalia Dyer es una actriz estadounidense, conocida principalmente por su papel de Nancy Wheeler en la popular serie de Netflix "Stranger Things".
Además de "Stranger Things", ha participado en películas como "I Believe in Unicorns" (2014) y "Mountain Rest" (2017). Los asistentes podrán tener un autógrafo o una foto con ella bajo el precio de 66,55 euros (la firma) y 90,75€ la instantánea.
La actriz se suma a la larga lista de invitados especiales de lo que va a ser el epicentro de la cultura geek de Europa.
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Málaga 'cazará' a partir del lunes a quien se salte un semáforo en rojo: todo sobre el nuevo radar y las multas
- ¿Cuánto cuesta hacerse una foto en la Comic Con de Málaga con Berlín de la Casa de Papel o Luke Evans?
- Así es el restaurante familiar de Málaga que tiene su menú a 7,50 euros: 'Todo es casero
- Así es el bar 'tradicional y clandestino' del Centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: 'Son míticos
- Málaga corona a los campeones de la ‘Champions League de la albañilería’
- La falta de oferta abre un mercado de pisos okupados a la venta en Málaga
- Enfermero agredido en Málaga: “Uno se plantea muchas veces incluso dejar la profesión”