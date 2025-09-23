Así es el nuevo restaurante de Málaga que parece sacado de una calle de Japón: "Es súper auténtico"

Todo en su decoración e inspiración parece transportar a sus comensales a una de las calles bulliciosas y llenas de vida de Japón. Sin embargo, este rincón dedicado a los "amantes de la comida asiática y del ramen" se encuentra en la provincia de Málaga, en el municipio de Torre del Mar. Un nuevo restaurante que abrió sus puertas el pasado mes de junio con la finalidad de recrear la esencia del territorio japonés, con su aroma, pasión y calidez.

Este novedoso local que los propios clientes tachan de "súper auténtico" es 'Akihiro Ramen Street', un establecimiento que nació tras un viaje de sus creadores por China y Japón en busca del "mejor ramen y la verdadera esencia" de este tipo de comida y que les llevó a toparse con Dani Kimura, un cocinero japonés nacido en Málaga que se había mudado al país asiático para explotar su gastronomía y que ha vuelto a su lugar de origen con la idea de "fusionar mi herencia cultural, mi experiencia en Japón y mi amor por la cocina".

Así es el nuevo restaurante de Málaga con el "caldo perfecto"

"Desde las calles de Japón hasta el corazón de Hangzhou, nuestra misión era una: encontrar ‘el caldo perfecto’ y lo conseguimos", señalan sus creadores, que aseguran que, tras recorrer medio mundo, descubrieron que estos platos no eran solo comida, sino "una historia con años a sus espaldas".

Con esta idea, han abierto las puertas de 'Akihiro Ramen Street', un nuevo negocio situado en el Paseo Marítimo Levante número 16 de Torre del Mar que cuenta con una decoración "espectacular", máquinas de peluches, videojuegos e, incluso, su propio mini supermercado en el que comprar sus productos de comida oriental, como los tallarines instantáneos, noodles, ramen para llevar o mochis, entre otros.

Una amplia carta en este restaurante de Málaga especializado en ramen y sushi

Pero si algo destaca en este restaurante especializado en ramen y sushi es su amplia carta para todos los gustos, en el que se puede degustar desde tartar, ravioli japonés, guisos, bao, hamburguesas, alitas, yakitori o ramen de diversas especialidades, hasta sus nigiri, sashimi o tataki, pasando por sus barbacoas a la parrilla, con entrecot de ternera, solomillo, atún o ternera aliñada.

Y para completar esta experiencia culinaria, disponen de postres como dorayaki de chocolate, 'conventos' de Baileys o mojito y mochis de diversos sabores, entre otros. Todo ello se puede degustar en su innovador establecimiento de lunes a domingo en horario de 13.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 00.00 horas.