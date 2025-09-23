El rector denuncia ante el consejero de Universidad la "infrafinanciación" de la UMA: "Es injusta e insostenible"

La difícil situación económica de la Universidad de Málaga (UMA) y la inminente puesta de largo de centros privados en la ciudad dispararon la intensidad de las reivindicaciones en el acto de inicio del curso académico celebrado en la Facultad de Derecho. Tras los mensajes en apoyo a la educación pública que habían alimentado intervenciones anteriores, el rector Teo López subió incluso el volumen de las proclamas, miró de frente a la coyuntura actual y denunció ante el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, que "la financiación que recibe la UMA es injusta y a todas luces insostenible". Incluso, Teo López expresó su apoyo a las protestas de la comunidad universitaria por la falta de recursos económicos que se estaban produciendo a pocos metros en el exterior. Y lo hizo después de que, en el discurso anterior, Gómez Villamandos se mostrara consciente de las dificultades económicas de la institución y anunciara como una de las soluciones que la Junta inyectará 3,8 millones más para gastos de personal.

Después de mensajes en los que se solidarizó con el "genocidio en la franja de Gaza", tiró de la oreja a la clase política española por el clima de crispación o destacó el problema de la falta de alojamiento, Teo López se detuvo en la "infrafinanciación" de la institución académica para trazar sus quejas más suculentas: "Como rector quiero manifestar hoy mi plena conciencia y preocupación por los numerosos desafíos que afronta la Universidad de Málaga y mi absoluto respeto a quienes participan en la manifestación que hay a las puertas de este acto: compartimos su preocupación y muchas de las reivindicaciones con la convicción de que la UMA debe contar con una financiación justa que le permita desplegar su potencial académico, investigador y social".

En este punto, López recordó "la terrible situación financiera por la que pasaba la UMA hace justo un año" y se abonó de forma puntual a la diplomacia para agradecer "el apoyo constante del consejero y su gestión con la Consejeria de Economía que condujeron a la concesión a final de año de un préstamo de 48,5 millones de euros". Lo hizo para prepararse el terreno: "La UMA tiene por delante un plan de ajustes muy difícil, consejero, y la universidad está dando un ejemplo de sacrificio y compromiso inmenso, o le voy a pedir hoy solo más ayuda, le voy a pedir justicia", enfatizó.

El rector insistió en "el preocupante desequilibrio en la financiación que se recibe por estudiante, tanto en Andalucía como en el sistema universitario español". Y se basó en "datos de la propia Junta" para apuntar que con casi 40.000 estudiantes la uuniversidadmalagueña "es la tercera de Andalucía y, sin embargo, ocupa la penúltima posición en la financiación por estudiante dentro del sistema andaluz". "Esta desproporción presupuestaria es a todas luces injusta e insostenible, esta infrafinanciación se traduce directamente en menos recursos para la docencia, la investigación y las infraestructuras que la comunidad universitaria merece; la UMA recibe 4.572 euros menos por estudiante que la universidad pública mejor financiada de España y en el ámbito andaluz la financiación por estudiante está 678 euros por debajo de la media", recalcó.

López reiteró, a su vez, que faltan "recursos imprescindibles para contratar profesorado, sostener proyectos de investigación, modernizar instalaciones y garantizar servicios al estudiantado". "No solicitamos privilegios sino condiciones de equidad que garanticen nuestra capacidad para seguir ofreciendo una educación pública de calidad, inclusiva y accesible, tal y como merece la provincia de Málaga. Celebro enormemente sus declaraciones en este sentido, consejero, y su concienciación del problema en este sentido de la Universidad de Málaga", añadió el rector con un efímero regreso a la diplomacia.

Discurso del consejero

La intervención de López contrastó con el dircurso anterior del consejero de Universidad. Gómez Villamandos defendió que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación aporta a la Universidad de Málaga (UMA) este ejercicio 2025 y mediante el modelo de financiación una partida "histórica" de 244 millones de euros, "lo que implica un incremento porcentual del 4,1% y un alza de casi diez millones con respecto al año pasado, en el que la asignación fue de 234,5 millones". "En comparación con 2018, esa aportación implica un aumento de casi un 27%", puso de manifiesto para destacar que esta institución académica es la que más crece de todo el conjunto en financiación.

En su intervención, Gómez Villamandos ha explicado que "la UMA se ve especialmente beneficiada este año gracias al modelo, donde se incluyen 3,8 millones para nivelación que permitirá reforzar las políticas de personal, tanto medidas de promoción como las de consolidación del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)".

Asimismo, en materia de financiación, el titular de Universidad ha asegurado que, gracias al préstamo de 48,5 millones concedido por la Junta ante la "delicada" situación financiera que atravesaba esta institución, "la UMA ha podido retomar actuaciones que tenía pendiente para mejorar sus infraestructuras universitarias, entre las se encuentran las obras de la nueva Facultad de Turismo, que se estrenará previsiblemente el próximo curso 2026/2027, el proyecto de reforma y ampliación en la Facultad de Filosofía y Letras, el ajardinamiento del Bulevar Louis Pasteur o el nuevo Edificio Campus Center". En este contexto, ha calificado como "ejemplo de magnífica colaboración leal e institucional" las comisiones de seguimiento del préstamo a la UMA que se mantienen cada tres meses. "La universidad está cumpliendo con sus tareas y desde la Consejería estamos plenamente involucrados con su situación para seguir aportando soluciones", ha afirmado.

Centros privados

Por otro lado, al discurso del rector se asomó de forma progresiva la llegada este curso de universidades privadas a Málaga. Empezó a hacerlo, por ejemplo, cuando López dio "la bienvenida a 8.000 nuevos estudiantes de grados y 1.500 de posgrados" y matizó que "a día de hoy se ha cubierto casi la totalidad de plazas ofertadas y hay el mismo número de alumnos matriculados que en octubre del año pasado".

Luego, tomó como punto de partida el apoyo de las universidades públicas andaluzas, en abril, al proyecto de real decreto sobre la autorización de nuevas universidades: "Creemos que se trata de una norma necesaria para garantizar la calidad educativa y evitar la proliferación de centros sin las garantías académicas suficientes".

Al mismo tiempo, apeló a "el valor insustituible de la universidad pública". "No hablamos solo de formación académica también de equidad, cohesión social, igualdad de oportunidades y progreso colectivo, de un modelo que apuesta por el talento venga de donde venga",

Antes, López enfatizó "el firme compromiso de la UMA con la defensa de la paz, la justicia y la dignidad humana". "El genocidio en la franja de Gaza es una tragedia devastadora, esta realidad es moral y humanamente inaceptable", dijo para reafirmar "la solidaridad de la UMA con Palestina y Ucrania". "No podemos ignorar la preocupante deriva política, no solo en el mundo también en España, pues la crispación permanente, la ausencia de diálogo y la falta de respeto básico crean una situación alarmante", subrayó el rector en otro punto de su reivindicativo repertorio .