El ritmo récord de exportaciones de Málaga se alarga pese a los aranceles de EEUU

Las exportaciones de Málaga han rebasado la primera mitad de 2025 con cifras récord. La provincia registra hasta el mes de julio un total de casi 1.980 millones de euros en ventas al exterior con un incremento del 3,3% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En el conjunto del ejercicio de 2024, Málaga alcanzó una marca histórica de 3.272 millones de euros en exportaciones, y este 2025, de momento, conserva una tónica al alza, pese a la etapa de 'guerra comercial' inaugurada por Estados Unidos con las medidas arancelarias de Donald Trump a los productos europeos. El mayor peso exportador de Málaga reside en sus más de 1.000 empresas exportadoras regulares, un tejido de compañías muy consolidado y que suele reunir el 90% del total de las venta exteriores de la provincia.

Por sectores, el segmento agroalimentario, con 980,4 millones de euros, sigue siendo el principal exportador de la provincia en el primer cuatrimestre de 2025, con el 49,5% de las ventas totales, pero su volumen de ventas baja un 4% en relación a las del mismo periodo del año anterior. La caída del precio del aceite de oliva, que durante buena parte de 2024 tocó precios máximos por la incidencia de la sequía, es una de las causas de este retroceso, ya presagiado por la industria agroalimentaria.

La sede de la empresa tecnológica malagueña Airzone, con mucha vocación exportadora.. / L. O.

El segundo apartado en las ventas exteriores de Málaga son los bienes de equipo con 266,7 millones (un 13,5% del total de exportaciones de la provincia) y, en este caso, con una tendencia muy al alza, ya que las ventas aumentan un 15,3% con respecto a 2024. Esta subida es clave para que la provincia mantenga este año, de momento, unas cifras máximas de crecimiento en comercio exterior.

Datos andaluces y ranking de provincias

Andalucía sumó 24.544 millones de euros en exportaciones de bienes entre enero y julio de este ejercicio, un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos del Ministerio.

Por provincias, Sevilla exporta en los que llevamos de 2025 por una cuantía de 5.196,6 millones de euros, seguida de Cádiz, con 4.994,5. El ranking lo completan Huelva (4.467,2 millones); Almería (3.773,7); Córdoba; Málaga (1.979,9); Granada (1.100,3 millones); y Jaén (878,2).