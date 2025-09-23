Satse denuncia que la falta de enfermeras en el Hospital Materno obligó a dos cargos directivos a cubrir un turno

Satse ha vuelto a denunciar públicamente la “grave” falta de profesionales de Enfermería que sufre el complejo del Hospital Regional de Málaga y que obliga a mover constantemente a personal de una unidad a otra para cubrir descubiertos.

Advierten que esta situación deriva en momentos “críticos”, como el ocurrido el pasado 20 de septiembre en el Hospital Materno, cuando fue necesario que dos cargos directivos de enfermería cubrieran el turno de noche ante la imposibilidad de encontrar a ningún otro profesional.

Según el sindicato, la Jefa de Bloque y la Subdirectora de Enfermería fueron “obligadas por el centro” a acudir personalmente al hospital para cubrir el turno de noche en el servicio de epidurales. Sin embargo, el centro ha aclarado que la cobertura del turno fue asumida “de manera voluntaria” por las profesionales implicadas, quienes actuaron por iniciativa propia. “En ningún caso la Dirección obligó ni impuso la realización de dicha actividad”, ha subrayado el centro.

Durante la noche del pasado viernes, el servicio de epidurales del Hospital Materno no contaba con ningún enfermero, a pesar de que debe haber dos profesionales. Según informa Sandra Rodríguez, delegada sindical de Satse en el Materno, el servicio lleva todo el verano con un solo un enfermero, salvo el pasado viernes, cuando “no había nadie”.

Recurrir a otras unidades

La supervisora de guardia trató de cubrir el hueco con personal de quirófano de la unidad de tocoginecología —donde se tratan urgencias—, lo que no fue posible porque ya estaban muy por debajo del mínimo, con tres profesionales cuando deben de ser seis.

Se intentó recurrir también al área de paritorios, pero esta, al igual que la otra, contaba con la dotación mínima, con solo siete de los nueve profesionales que debería tener. La otra opción barajada fue movilizar a personal de la unidad de hospitalización, pero eso hubiese implicado dejar al frente de toda la planta a una única enfermera.

Ante este panorama, “y con cuatro epidurales puestas”, la única solución posible, según Satse, fue que acudieran estos dos cargos directivos, lo cual no es habitual, ya que se dedican a tareas de gestión y su turno es de mañana. “Una medida de urgencia que evidencia el desgaste organizativo y la precariedad estructural de la situación”, ha afirmado el sindicato de Enfermería en un comunicado.

Escrito al gerente

Asimismo, Satse también ha denunciado que, a raíz de esta situación y de la tesitura en la que se puso a los profesionales de los quirófanos de tocoginecología —que se vieron obligados a elegir entre cubrir un servicio descubierto y dejar el suyo propio con menos personal, asumiendo el riesgo de que entrara una urgencia sin la dotación necesaria—, han decidido elevar un escrito al gerente. En él, le comunican que, al ser un servicio de urgencias que ya trabaja siempre bajo mínimos, “no van a salir a dar cobertura a otro servicio a menos que la orden venga del propio gerente y por escrito y firmada”.

Satse ha asegurado que esta situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia de la falta crónica de enfermeros y matronas, que cifran en 300 para todo el complejo. Para el sindicato, se trata de un “maltrato hacia los profesionales”, que se ven sometidos de forma continua a “sobrecargas, turnos imposibles y situaciones extremas que ponen en riesgo no solo la calidad asistencial sino también su propia salud física y emocional”. Del mismo modo, han advertido que esta falta de profesionales puede desembocar en “una auténtica desgracia que afecte directamente a la seguridad de pacientes y trabajadores”.

Por todo ello, han exigido a la Consejería de Salud y a la dirección del complejo hospitalario que adopten “medidas inmediatas y estructurales” que garanticen plantillas adecuadas y eviten que se repitan episodios “tan graves” como los vividos el pasado viernes.

Respuesta del hospital

Tras conocer la denuncia presentada por Satse, el centro ha querido precisar que la cobertura del turno en el área de epidurales fue asumida de “manera voluntaria” por las profesionales implicadas, “quienes actuaron por iniciativa propia” En este sentido, la Dirección ha subrayado que su proceder “se enmarca siempre en el respeto a la normativa vigente y a los derechos laborales del conjunto de profesionales”.

Asimismo, ha recordado que todos los miembros del equipo directivo, conforme a su categoría profesional, cuentan con la habilitación y el respaldo legal para ejercer funciones asistenciales, docentes, gestoras e investigadoras en cualquier momento.

“Por todo lo anterior, reiteramos que la actuación de este centro ha sido correcta, plenamente ajustada a la normativa y al marco funcional de los puestos desempeñados, sin que en ningún momento se haya producido imposición alguna”, ha concluido.