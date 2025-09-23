Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público

Vuelve otra de las semanas grandes para los amantes de la arquitectura y los curiosos por acercarse al patrimonio histórico y cultural de Málaga. El Colegio de Arquitectos celebrará entre el 3 y el 10 de octubre la Semana de la Arquitectura con un amplio programa de actividades gratuitas que volverá a abrir edificios y monumentos históricos al público general además de organizar excursiones y visitas guiadas por los propios autores de los proyectos en cuestión.

Este año el lema escogido por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) es el "Diseño para la resiliencia", con el objetivo de "mirar más allá de las soluciones cortoplacistas y a adoptar enfoques que refuercen la capacidad del entorno construido para resistir, adaptarse y reconstruirse". Con este paraguas, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha propuesto ahondar en la "Arquitectura que cuida" en sus distintas vertientes: arquitectura que acompaña a las personas y cuida de ellas en vivienda pública o en infraestructuras como hospitales, residencias geriátricas, museos, bibliotecas...

La decana del COA Málaga, Susana Gómez de Lara, ha afirmado que el propósito de los arquitectos “es acercar esta manera de entender la arquitectura a la ciudadanía: una arquitectura que acompaña y cuida, que se construye desde una visión amplia y responsable. Una arquitectura que sabe mirar hacia atrás, preservando el patrimonio y los valores culturales, históricos y sociales que nos definen; que actúa en el presente, respondiendo a los desafíos de nuestro tiempo; y que se proyecta hacia el futuro, consciente de que las decisiones que tomemos hoy en nuestras ciudades –donde vive la mayor parte de la población– condicionarán en gran medida la calidad de vida de las generaciones venideras y la propia salud del planeta". El cartel anunciador de este año es obra de la cordobesa María Chacón Serrano, ganadora del concurso convocado por el COA Málaga.

Todas las visitas son gratuitas, eso sí, previa inscripción en la web oficial del colegio. Las inscripciones para participar en las distintas actividades se abrirán el viernes 26 de septiembre a las 10:00 horas.

Presentación de la Semana de la Arquitectura 2025 de Málaga. / L.O

Programación

La Semana de la Arquitectura 2025 invita a descubrir la riqueza arquitectónica y patrimonial de la provincia de Málaga a través de un amplio programa de visitas guiadas y rutas urbanas gratuitas previa inscripción, tal y como se recoge en el comunicado remitido a la prensa por parte del Colegio de Arquitectos.

En el Centro Histórico de la capital malagueña, el público podrá sumarse a las rutas urbanas ‘Paseo por la ciudad del olvido. La evolución de la ciudad histórica en sus fachadas’ con el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezua (viernes 3) y ‘La muralla medieval de Málaga’, conducida por el historiador Jorge Jiménez Reyes (Cultopía) (viernes 3), y visitar el Museo Jorge Rando de la mano del arquitecto José Antonio González Vargas (sábado 4).

Un año más, habrá un encuentro UrbanSketchers el sábado 4. Esta vez será en el Colegio Sagrada Familia El Monte - FESD en el centenario de su construcción.

La arquitecta Marisa González Bandera guiará el recorrido urbano ‘Descubre la experiencia emocional de la arquitectura a través de 5 plazas del centro de Málaga’ (lunes 6). En el Parque Tecnológico de Málaga se abrirán al público las nuevas oficinas de Airzone, con visita comentada por los arquitectos Modesto García Méndez e Isabel Amores Sánchez (martes 7). El Auditorio Eduardo Ocón se mostrará en un recorrido guiado por el arquitecto Luis Ruiz Padrón (martes 7), mientras que en Cruz de Humilladero se podrá conocer la Mezquita de Málaga con Hassan Roudani, responsable de relaciones generales (martes 7).

Fachada de la Mezquita de Málaga. / Álex Zea

También están previstas las visitas al Acueducto de San Telmo con el arquitecto Carlos Lanzat Díaz (martes 7); al edificio Mazarí, en el barrio de El Molinillo, con los arquitectos Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez (martes 7); y a la rehabilitación de la Portada y Pabellón de acceso de los Baños del Carmen con los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes (martes 7). En el Puerto de la Torre se conocerá el Centro Público de Formación Profesional para el Empleo ‘Remedios Rojo’, acompañado por el arquitecto Antonio Bueno García (miércoles 8).

El programa también incluye la visita a la Universidad UTAMED con los arquitectos Nacho Merino y Gonzalo Merino en el Parque Tecnológico (jueves 9), y a la rehabilitación de la chimenea Cros (jueves 9) con los arquitectos Ascensión Granger Amador, Ricardo González López y Ricardo González Granger.

El lunes 6 de octubre se celebrará una visita a la Fábrica de Cervezas Victoria junto a los arquitectos del estudio GANA Arquitectura. Incluye la visita al museo y una cata de cerveza. Ese mismo día se celebrará una visita a la Plaza Vicente Aleixandre, en Torremolinos, con los arquitectos Elena Sánchez, Enrique Bravo y Eugenia Álvarez.

Visitas "estrella"

El viernes 10 vuelven tres espacios que se han ganado un lugar especial en la Semana de la Arquitectura: el Museo de Málaga, comentado por el arquitecto Ángel Pérez Mora; el Camarín de las Monjas, en El Perchel, junto al arquitecto Ignacio Dorao Morís; y la nave de Mayoral con el arquitecto Rafael Urquiza. A estas visitas se suman la que realizará el arquitecto Primitivo González al Edificio Rosalind en el Parque Tecnológico.

Recuperación y restauración del ‘Camarín de las Monjas’ en El Perchel. / Álex Zea

Por la provincia

La programación se extiende un año más a otros municipios de la provincia. En La Cala del Moral, los asistentes podrán conocer de primera mano el Centro de envejecimiento activo 'Cohousing Senior Tartessos’ con los arquitectos Julia Herrera, Carolina Rivera y Alberto Arenega (viernes 3). En Torre del Mar se ofrecerá una visita guiada al Club Náutico, acompañados por los arquitectos José Luis Torres, Marta Arias y Beatriz Pérez Doncel (lunes 6), mientras que en Almargen se descubrirá una vivienda social industrializada con los arquitectos Juan Carlos Arias Garnelo y Rafael González García (lunes 6). En Torrox se visitará una notaría con las arquitectas María Vargas y Ana Baena (martes 7).

La Semana de la Arquitectura llegará también a Estepona, con una visita al Ayuntamiento (jueves 9). Asimismo, se podrá conocer una vivienda unifamiliar bioclimática de kilómetro cero con cubiertas de madera recuperada diseñada por Pablo Farrán Manzanares en La Cala del Moral (jueves 9). En Antequera se podrá saber más sobre el nuevo Parque de Bomberos junto a Rafael Salas Pulido, arquitecto de la Diputación Provincial.

Ayuntamiento de Estepona. / L.O

Además, el Coro del Colegio de Arquitectos de Málaga volverá a estar presente en la Semana de la Arquitectura con el concierto ‘Entre dos orillas’, que se celebrará en el Patio del Museo de Málaga (Palacio de la Aduana) el martes 7 de octubre a las 19:00 horas. Este encuentro musical propone obras representativas de ambos lados del Atlántico donde aflora la esencia y la riqueza de las culturas hispanas.

Docomomo

El edificio residencial ‘Melilla 31’, situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla, 23 en La Malagueta, recibirá la placa de la Fundación Docomomo Ibérico que acredita su valor patrimonial, tras haber sido designado por el Colegio de Arquitectos de Málaga como ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna.

Edificio Melilla 31 de Antonio Lamela. / GREGORIO MARRERO

Obra del arquitecto madrileño Antonio Lamela (1926-2017), se construyó entre 1967 y 1971 y destaca por la agrupación vertical de viviendas, las generosas terrazas orientadas al mar y su portal de compleja geometría en hormigón armado, vidrio y madera.

El inmueble figura desde 2021 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, tras la movilización vecinal y de entidades culturales que reclamaron su protección integral. La colocación de la placa se completará con una visita guiada a cargo del arquitecto Carlos Lamela, hijo del autor del edificio.