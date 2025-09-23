¿Quién trae los rodajes de series y películas a Málaga? Ánima Stillking, la magia del detrás de las cámaras 'made in' Málaga

La industria del cine continúa creciendo en Málaga al haberse convertido en los últimos años en uno de los platós del país más escogidos por productoras de todo el mundo. Rodajes como el del próximo k-drama "Waiting for Gyeongdo", el de la película "El arma del engaño" o el del último estreno "The Girlfriend" transforman lugares emblemáticos de la provincia como la plaza de Marbella o el cementerio de San Miguel en mágicos e inmersivos escenarios.

Sin embargo, ¿cómo es el proceso de traer producciones millonarias de empresas como Netflix o Amazon a la ciudad de Málaga o a otros puntos de España? Pues de ese trabajo son responsables las productoras de service audiovisual, como la malagueña Ánima Stillking, que cuenta con sede principal en Málaga y que se ha encargado de hacer posibles los rodajes de productoras como HBO o Nordisk Film Egmont en España.

Además, las productoras tienen buenas razones para elegir lugares de España como plató para sus proyectos. María Cabello, socia y COO de Ánima Stillking, explica que las localizaciones de España son clave para muchas productoras por sus paisajes y su corta distancia entre ellos: "Podemos viajar rápidamente de la nieve a la playa, de un desierto a un castillo... Las localizaciones aquí son un fuerte muy grande", y añade que España también llama la atención de las empresas creadoras por el "rico patrimonio que tenemos".

Rodaje de 'The Girlfriend' en el puerto de Málaga / Cedida por Ánima Stillking

Pero empresas dedicadas al service audiovisual como Ánima Stillking no solo se encargan de elegir los sitios donde se va a rodar: "Cuando llega una productora extranjera con un proyecto, además de buscar las localizaciones, las gestionamos consiguiendo los permisos y contratando el equipo necesario para el rodaje. También nos encargamos de la logística: transportes, comidas, equipo, hoteles... todo lo que supone desde que llegan hasta que se van", explica Cabello, y añade que, también, se encargan de los incentivos fiscales: "Pese a que no somos el país con los incentivos más altos en porcentaje ni en rapidez de entrega del dinero, sí que somos muy seguros".

'The Girlfriend'

'The Girlfriend' es el último estreno en el que ha trabajado Ánima Stillking, de la productora The Imaginarium para Amazon, y el puerto de Málaga o el centro de Marbella se encargan como platós elegidos de dar vida a la serie en los capítulos 2 y 4, comenta Cabello. "Fue un rodaje muy amable, aunque el clima no acompañó. Llovió muchísimo y lo pasamos mal con algunas cosas, pero el equipo era encantador".

Sin embargo, aunque las condiciones climatológicas no fueron las más adecuadas, no retrasaron la producción: "Tuvimos suerte y pudimos ir haciendo cambios en el plan de rodaje. Cuando ruedas, tienes un plan de organización para cada día, y en ese plan también se consideran los "cover set", localizaciones por si sucediera algo. Utilizando estas localizaciones, pudimos mover a un sábado el rodaje en un barco, ya que, hacía mala mar el día que íbamos a grabar", explica la COO de Ánima Stillking. "De igual modo, todo muy bien. El equipo de transporte, en este caso, eran grandes profesionales e hicieron un trabajo estupendo", añade.

La actriz Olivia Cooke, que protagonizó 'Ouija' (2014), o desempeñó el rol de Alicent Hightower en 'La casa del dragón', también participó con un papel principal en 'The Girlfriend', como el personaje Cherry Laine. Ella fue "muy amable y profesional", comenta la COO de Ánima Stillking, y explica: "Cuando hay un buen ambiente en un rodaje y todo el mundo es amable y cercano, se contagia". Además, para la directora del thriller psicológico, Robin Wright, María Cabello no tiene más que buenas palabras: "Es una persona muy amable, generosa con el equipo y que está muy pendiente de todo el mundo. Lo hizo todo muy fácil".

Ronda también ha sido elegido como escenario para rodar 'The Girlfriend' / Cedida por Ánima Stillking

Pero ¿por qué se eligió Málaga para grabar The Girlfriend? Se trata de una historia curiosa para María Cabello, pues, en el libro en el que se basa la serie, las protagonistas van al sur de Francia en lugar de al sur de España: "Francia tiene una gran desventaja sobre España: las horas de trabajo. Allí, son menos horas y los sueldos, más altos. Normalmente, Francia es un territorio que, si se puede, intentan cambiarlo por otro. Entonces, al ser España más 'film-friendly' en ese sentido, los productores deciden que es más cómodo y óptimo rodar aquí".

"Ten en cuenta que nosotros estamos basados en Málaga, entonces, todo lo que podamos traer por corazón y por comodidad, lo traemos. Hemos rodado mucho en Málaga, y cuantos más rodajes vengan, más profesionales habrá. Entonces, la industria crecerá cada vez más aquí", explica, y añade que, en los últimos 10 años, ha crecido mucho.

Por otro lado, además de los problemas climatológicos, Maria Cabello y su equipo no encontraron muchas dificultades durante el rodaje. Sin embargo, sí que intentaron rodar en el mercado de Atarazanas, pero "era muy caro", incluso aunque "fuera en un sábado por la tarde", comenta. "Hacer un falso mercado en la plaza de Marbella era mucho más económico que rodar en Atarazanas", añade.

El falso mercado preparado en la plaza de Marbella era más barato que grabar en el mercado de Atarazanas. / Cedida por Ánima Stillking

Por ello, Cabello opina que sería genial contar con el Ayuntamiento para este tipo de producciones, y también que mostrara más interés y apoyo en rodajes como estos: "Tenemos una Film Office que logísticamente funciona muy bien, pero que promociona muy poco Málaga", explica.

Rodaje de Asturias

Aunque Ánima Stillking tiene su base principal en Málaga, cuenta con varias sedes en distintos puntos de España, como Madrid o Bilbao, y también se encarga de llevar las producciones en las que trabaja a otras provincias además de Málaga. Este es el caso de uno de sus últimos rodajes, que fue realizado en Asturias y, aunque María Cabello y Ánima Stillking no lo mencionan en ningún momento, sabemos que se trata del rodaje de 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha', de Lionsgate.

El rodaje de 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha' tuvo lugar en Asturias. / La Opinión

El rodaje realizado en Asturias, según María Cabello, fue una experiencia muy buena: "La preproducción fue muy rápida, y la ayuda de la agencia Sequence y del Principado de Asturias fue vital para conseguir los permisos y facilitar el rodaje", explica, y añade que "normalmente, rodar en parques naturales es muy difícil". Al tratarse de los valles de Somiedo, fue incluso más complicado, ya que ese lugar cuenta con especies en peligro de extinción y con zonas de difícil acceso, comenta.

Sin embargo, esas no fueron las únicas complicaciones del rodaje en Asturias, dado que, durante los días que estuvieron allí, sucedieron algunos incendios: "Por los fuegos lo hemos pasado muy mal. Hemos tenido que hacer evacuaciones, cambios en el plan de rodaje e incluso cancelaciones. Estábamos viendo los fuegos, mientras rodábamos, se veía el humo al otro lado de la montaña", comenta María Cabello.

El rodaje en Asturias tuvo algunas complicaciones / La Opinión

De igual modo, aunque el rodaje tuvo algunas complicaciones, "para el equipo fue maravilloso poder estar en espacios así. Yo no conocía Asturias, y la verdad es que me sorprendió la magnitud de los paisajes y la naturaleza que hay", explica María Cabello, que comenta que, además de los valles de Somiedo, otro sitio "mágico" que fue utilizado como plató fue Hayedo de Montegrande. Se trata de lugares que "para la temática de la película encajan perfectamente y transmiten muchísimo", añade sin referirse directamente a la producción.

Finalmente, María Cabello señala que el rodaje de Asturias fue "un nuevo desafío" que nunca habían vivido y que, aun con todos los problemas, en general fue muy bien, especialmente considerando que fue "un rodaje muy complicado logísticamente".