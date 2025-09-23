La UMA inicia un curso marcado por su situación económica y la llegada de universidades privadas.

La Universidad de Málaga (UMA) inicia un nuevo curso académico que estará marcado, un año más, por su complicada situación económica. Y, al mismo tiempo, se enfrentará al escenario inédito que introduce el inminente inicio de la actividad en Málaga de universidades privadas como la Alfonso X el Sabio o la Europea, que estrenarán sendos campus en Carretera de Cádiz y Teatinos.

A diferencia del año pasado, cuando no acudió, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, sí participará este martes al mediodía en el acto de apertura del curso académico de la UMA.

Se celebrará a las 12.00 horas en la Facultad de Derecho del campus público de Teatinos. Y del discurso del rector malagueño, Teo López Navarrete, se esperan menciones a las dificultades económicas de la institución académica -inmersa en un considerable plan de ajustes- y a la puesta de largo de centros privados en la ciudad.

En el acto del año pasado, en lugar de a Gómez Villamandos, fue al secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, a quien le correspondió atender a la llamada de auxilio de Teo López, ya que la deuda acumulada tenía totalmente contra las cuerdas a la universidad malagueña. Luego, en diciembre de 2024, la Junta autorizó el préstamo de 48,5 millones a la UMA a modo de urgente balón de oxígeno. No obstante, la situación económica sigue siendo complicada y la institución malagueña no ha dado un paso al lado en ciertas reivindicaciones. La semana pasada, en un comunicado la UMA reclamaba resolver las incógnitas sobre la aplicación del modelo de financiación de las universidades andaluzas.

Posgrados

Pese al horizonte de dificultades al que sigue abocada, la UMA sí ha tenido la oportunidad de hacer pública alguna ‘buena noticia’ en la antesala del pistoletazo de salida. Ayer mismo, dio a conocer que en su catálogo ya hay 29 posgrados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento, una vez que el Consejo de Universidades ha emitido informes favorables a dos programas suyos de Doctorado

En su sesión del pasado 9 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo de Universidades resolvió estimar las reclamaciones presentadas contra las decisiones que inicialmente habían denegado la verificación de dos programas de doctorado: el Doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo y el Doctorado en Arquitectura, este último desarrollado de manera conjunta por las universidades de Granada, Málaga y Sevilla.

De este modo, tras la revisión de las alegaciones presentadas y la posterior emisión de informes favorables por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), ambos programas han quedado verificados positivamente, lo que garantiza su incorporación al catálogo oficial de títulos de doctorado de la Universidad de Málaga.

Según insistieron fuentes de la institución académica, «la decisión del Consejo de Universidades supone un paso decisivo para ampliar la oferta de posgrado en la Universidad de Málaga, que ya suma 29 programas de doctorado».