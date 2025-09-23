Urbanismo continuará con el concurso del Bulto pese a los recursos vecinales: "Nada impide que sigamos"

La Gerencia Municipal de Urbanismo seguirá adelante con el proceso para seleccionar al agente urbanizador que asumirá la gestión y el desarrollo del Bulto, una profunda metamorfosis que cambiará por completo el aspecto de este barrio de la Carretera de Cádiz, a la que se le ha abierto un frente judicial por iniciativa vecinal.

Ante preguntas de la prensa, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha aclarado hoy que los cuatro recursos contencioso-administrativos presentados por vecinos de las casas bajas no afectan, por ahora, al concurso, en el que compiten tres equipos, el de Sierra Blanca, el de Urbania y el del arquitecto José Seguí.

"Respeto el derecho que tienen estas personas que acuden a la justicia a reclamar lo que consideran un derecho y estaremos a lo que diga el juez. De momento no ha dicho nada, o sea que nosotros seguimos nuestra hoja de ruta tal y como se contó al inicio, no hay ningún cambio", ha afirmado Casero.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, a la izquierda. A la derecha, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Málaga. / L.O

Como avanzó este periódico, esos cuatro recursos buscan impugnar el acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo del 22 de enero, en el que se dio luz verde a ese concurso, que ahora está en fase de respuesta a las alegaciones presentadas. Con independencia de la vía judicial que han abierto los vecinos afectados, el proceso administrativo contemplaba la posibilidad de presentar alegaciones durante la fase de exposición pública, las mismas que Urbanismo tiene que responder.

Próximos pasos

En cuanto a la respuesta a las alegaciones, la responsable de Urbanismo ha avanzado que ninguna representa "grandes conflictos jurídicos" y que el Departamento de Planeamiento está ahora trabajando en las respuestas. El objetivo es que la contestación a las alegaciones vaya al Consejo Rector de octubre o, como muy tarde, al de noviembre.

Una vez se dé este paso, la Mesa de Contratación de Urbanismo deberá reunirse para continuar el proceso y elegir la propuesta técnica más favorable.

"Mientras no tengamos mandato judicial en contra, el procedimiento es legal y por lo tanto sigue su curso. No hay nada que impida que nosotros sigamos el proceso previsto", ha zanjado Casero.

Por su parte, el grupo municipal Con Málaga ha anunciado que apoyará las reclamaciones vecinales y solicitará la "nulidad" del concurso.