Wizz Air refuerza su apuesta por Málaga y la conecta con 16 destinos internacionales

Wizz Air, la aerolínea low cost, reafirma su compromiso con el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que se ha consolidado como uno de sus hubs más importantes en España. Entre enero y septiembre de 2025, la compañía operó cerca de 4.500 vuelos desde Málaga, un aumento del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior, y transportó a más de 941.000 pasajeros, incrementando su volumen en un 23,7%.

Desde que comenzó a operar en Málaga en 2011, Wizz Air ha transportado a más de 4,4 millones de pasajeros y ofrece una capacidad de 1,4 millones de asientos para 2025. La aerolínea mantiene que su futuro pasa por seguir creciendo en Málaga, reforzando la conectividad aérea de la ciudad con destinos clave en Europa.

Rutas únicas

Actualmente, Wizz Air conecta Málaga con 16 destinos internacionales repartidos en 10 países, destacando destinos muy demandados como Budapest, Varsovia, Bucarest y Roma, además de rutas hacia Sofía, Milán, Viena y varias ciudades de Europa del Este.

La aerolínea es el único operador en cuatro rutas únicas desde Málaga: Bratislava, Cluj-Napoca (Rumanía), Katowice (Polonia) y Tirana (Albania), ampliando así las opciones de viaje directo hacia el este de Europa y reforzando la posición de Málaga como puerta de entrada para turistas internacionales en Andalucía.

Andras Rado, director de comunicación de Wizz Air, destacó la importancia de Málaga dentro de la estrategia de expansión de la aerolínea en España: “Málaga es un mercado relevante para Wizz Air y un referente en el desarrollo de nuestra red en España”.

Cabe señalar que todos los vuelos operados por Wizz Air desde Málaga son internacionales, sin rutas domésticas, subrayando su papel en conectar la región con destinos europeos estratégicos.

En España

En el ámbito nacional, Wizz Air opera en 16 aeropuertos españoles, con más de 120 rutas hacia 15 países y una capacidad récord de 10 millones de asientos en 2025. En los primeros nueve meses de este año, ha transportado a 6,7 millones de pasajeros en España, después de alcanzar los 7,9 millones en 2024. Desde el inicio de sus operaciones en el país hace más de 20 años, cerca de 50 millones de viajeros han volado con la compañía desde y hacia España.