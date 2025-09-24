La AECC en Málaga reivindica la importancia de la investigación oncológica

Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de vida. Solo en Málaga, en el año 2024 se registraron 10.400 nuevos diagnósticos. Unas cifras “aplastantes”, como señala Joaquín Morales, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, que evidencian la urgencia de seguir impulsando la investigación como el único camino para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Por ello, con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD) que se conmemora hoy, 24 de septiembre, la AECC en Málaga ha salido a la calle para concienciar a la población sobre la importancia de aumentar los recursos que se dedican a la investigación oncológica. En el caso de la sede provincial, contribuyó en 2024 con 585.109 euros, cifra que supera los dos millones si se tienen en cuenta los últimos cuatro ejercicios, con los que han impulsado diez proyectos que se realizan en la capital.

“Invitamos a todas aquellas personas, empresas e instituciones que puedan a aportar su granito de arena”, ha resaltado Morales, durante el evento organizado en la Plaza de la Constitución, en el que ha recordado que solo a través de la investigación se podrá alcanzar el objetivo de superar el 70% de la supervivencia en 2030. “Es un objetivo muy ambicioso, difícil de conseguir, pero no imposible”.

‘Traducimos la investigación’

La asociación ha instalado este miércoles una carpa en pleno corazón de la capital y, bajo el lema ‘Traducimos la investigación’, ha invitado a la ciudadanía a realizar un taller de ciencia monitorizado por voluntarios, a resolver un puzle y a participar en un mural donde cada persona puede dejar su mensaje sobre la importancia de la investigación.

‘Supervivencia’ y ‘Esperanza’ han sido las palabras que han elegido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, que han acudido esta mañana al evento y han podido presenciar en directo una demostración de cómo funcionan las nanopartículas para que vayan directamente a las células tumorales y no dañen al resto de órganos.

Una voluntaria explica al alcalde de Málaga y al dlegado de Salud en qué consite el taller de ciencia monitorizado / L.O.

Mejor detección y tratamientos

También ha estado presente el reconocido oncólogo Emilio Alba, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y director científico de la Fundación CITAC, que ha explicado el papel clave que juega la investigación en la lucha contra el cáncer. “Hoy podemos decir que, parcialmente, se está ganando la batalla. ¿Por qué se gana la batalla? Fundamentalmente, por la investigación, en el sentido de que el conocimiento de la enfermedad permite mejores detecciones y mejores tratamientos”, ha subrayado.

Por su parte, el delegado de Salud ha destacado los grandes avances conseguidos en los últimos años y el gran esfuerzo realizado en la provincia. Asimismo, ha insistido en la importancia de llevar unos hábitos de vida saludable para evitar que aparezca la enfermedad y de participar en las pruebas de cribado.

“La prevención y la detección precoz son fundamentales”, ha insistido también el alcalde, que ha puesto en valor la labor de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), en cuya creación colaboró el Ayuntamiento de Málaga.

Invertir en investigadores

“La investigación en cáncer no debe ser una opción, sino una necesidad”, ha subrayado la doctora Melissa García, profesora titular del departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, que ha hecho hincapié en que hacen falta más recursos para seguir investigando. En este sentido, ha puesto de ejemplo a la AECC en Málaga, que apoya proyectos de “gran impacto y muy innovadores”, así como ensayos clínicos.

“Pero, además, lo más importante, la AECC tiene presente que debe fomentar el talento investigador. Talento investigador a todos los niveles, tanto esos perfiles más junior como esos perfiles más consolidados. Y lo hace porque tiene muy claro que esos investigadores son los que están liderando, o los que van a liderar, esos avances oncológicos del futuro”, ha concluido.

Testimonio de un superviviente

Para demostrar el gran impacto que tiene la investigación, la asociación ha invitado este miércoles a Rafael Santiago, paciente de cáncer de pulmón diagnosticado hace cuatro años en estadio 4 y que está participando en un ensayo clínico.

Rafael Santiago / L.O.

“Si aquí me veis hoy es gracias a los ensayos clínicos, que es lo que recomiendo a todo el mundo: que diga sí a los ensayos clínicos porque cada vez se está avanzando más en este sentido”, ha compartido Rafael, que ha señalado que en Málaga “tenemos la grandísima suerte de tener uno de los equipos más importantes de oncólogos y de investigadores de toda España y de parte de Europa”.

“Me hicieron un tratamiento muy personalizado de inmunoterapia y de quimioterapia a la vez, y mis datos iban tanto a Estados Unidos como a distintas ciudades de Europa con las que colaboran”, destaca Rafael, que anima a todos los pacientes a no tener miedo a los ensayos clínicos y a participar en ellos.

“Gracias a la investigación he logrado superar el cáncer”, ha afirmado el paciente, que ha contado que esta misma mañana ha tenido su revisión, en la que le han confirmado que el cáncer, diagnosticado en 2022, ha desaparecido “y queda solamente una cicatriz”.