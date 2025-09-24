El Ateneo de Madrid dará la bienvenida a Victoria Kent

El 9 de mayo de 1783, el secretario de estado norteamericano John Jay comunicó por carta la decisión de su Congreso de que se colgaría un retrato del malagueño Bernardo de Gálvez, «en consideración a la temprana y profunda amistad que tan distinguido señor demostró a los Estados Unidos».

Como saben, la promesa no se hizo realidad hasta 231 años más tarde, cuando el retrato del estadista, pintado por el malagueño Carlos Monserrate, se inauguró en el Capitolio de Washington.

Hay deudas pendientes en el campo de la pintura pero, afortunadamente, algunas de ellas están siendo saldadas y no duran tanto. Una de ellas la salda el histórico Ateneo de Madrid, gracias a la campaña ‘Las mujeres en su sitio’, que busca incorporar, a su galería de retratos, a mujeres ilustres que formaron parte de la institución.

Lo cierto es que, de 188 retratos, sólo había uno de una mujer, el de la escritora Emilia Pardo Bazán. Sin embargo, informa el propio Ateneo, desde noviembre de 2021 se han incorporado figuras de ateneístas de la importancia de Carmen Laforet, Clara Campoamor, Almudena Grandes, Carmen de Burgos o la malagueña María Zambrano, entre otras.

Abogada, diputada y directora general de Prisiones

El próximo 10 de diciembre se inaugurará el retrato de otra malagueña, Victoria Kent, que el Ateneo de Madrid, que ha querido que lo realice un pintor de su ciudad natal, se lo ha encargado al conocido artista Cristóbal Córdoba.

Victoria Kent, en su época de directora general de Prisiones, durante la II República. / Wikipedia

El pintor malagueño explica a esta sección que ya está en pleno proceso creativo, y que para ello está tomando como modelos varias fotos tomadas en los años 20 y 30 del siglo pasado, a quien fue la segunda mujer en colegiarse y ejercer como abogada en España, así como diputada en el Congreso y directora general de Prisiones.

Para Cristóbal Córdoba, este encargo es una oportunidad para reivindicarse también como retratista. De hecho, tiene previsto retratar en breve a una conocida personalidad andaluza; además, el año pasado donó al Ayuntamiento de Málaga un retrato de Felipe VI y el pasado junio, inauguró en las salas del Archivo Municipal la exposición ‘Miradas a Málaga’, con una selección de una treintena de obras centradas en nuestro paisaje urbano y enla figura femenina. Hará doblete porque a comienzos de noviembre expondrá en la galería Escolá de Barcelona.

Y en diciembre, Victoria Kent ingresará, al fin, en la galería de retratos del Ateneo de Madrid. Y lo hará gracias a las buenas artes de este completo artista de Málaga. Una deuda histórica menos.

