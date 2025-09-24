Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio

El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo

Preparativos para la San Diego Comic-Con Málaga, que ocupan gran parte de los aparcamientos del Palacio de Ferias de Málaga

Preparativos para la San Diego Comic-Con Málaga, que ocupan gran parte de los aparcamientos del Palacio de Ferias de Málaga / Eduardo Nieto / LMA

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga

La celebración de la San Diego Comic-Con en Málaga este fin de semana obliga a suspender la celebración del Rastro que, todos los domingos, se suele celebrar en el Cortijo de Torres. El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que no será posible celebrar este mercadillo, el más tradicional y típico de la ciudad, ya que la superficie donde se ubica tiene que ser usada para aparcamiento que dé servicio a esta convención.

De hecho, el Ayuntamiento ha habilitado tres espacios para aparcamiento de la Comic-Con, ya que la celebración de esta convención obliga a ocupar la actual zona de parking del Palacio de Ferias de Málaga, donde se han instalado numerosas actividades para estos días, incluido un globo aerostático y food trucks. Para compensar la pérdida de estas plazas, el Ayuntamiento abrirá tres bolsas de aparcamiento, dos de las cuales se situarán en la avenida de las Malagueñas, a pocos minutos a pie del recinto, y una zona adicional junto a El Corte Inglés Bahía Málaga, en la calle Hamlet, 5.

A consecuencia de la instalación de una zona de aparcamiento en la avenida de las Malagueñas, el domingo no tendrá lugar el mercadillo ambulante del Rastro.

De igual modo, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que, durante los días en los que tiene lugar esta convención, la Policía Local de Málaga reforzará sus servicios tanto en el entorno del Palacio de Ferias, como en otros puntos de gran afluencia de personas como el aeropuerto y el centro.

