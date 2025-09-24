Así es 'Casa Bella Ciao', la nueva pizzería inspirada en 'La Casa de Papel' que el actor Miguel Herrán ha abierto en Málaga

Málaga ya tiene un pedazo de 'La Casa de Papel'. La mítica serie que se convirtió en un fenómeno mundial y alcanzó a casi todos los países del mundo tiene ahora un hueco especial en la capital malagueña, donde uno de sus protagonistas, el actor malagueño Miguel Herrán, ha puesto en marcha una nueva pizzería inspirada en esta ficción.

Este nuevo negocio que nace con el objetivo de que su clientela coma "bien y saludable" gracias a sus pizzas napolitanas con masas especiales es 'Casa Bella Ciao', un novedoso restaurante inspirado en la reconocida serie que busca dar un paso más y crear "pizzas caseras con buena materia prima y un ambiente tranquilo".

Así lo anuncian desde el propio establecimiento, que asegura que su intención es que cada visita sea como "volver a casa". "Sin prisas, sin poses, con buena comida y mejor compañía", indican desde este negocio cuyos productos están disponibles en la actualidad únicamente para recoger y a domicilio, pero que espera ampliarse en 2026.

La apuesta de Miguel Herrán por Málaga con una pizzería inspirada en 'La Casa de Papel'

Este nuevo concepto de pizzería centra su apuesta por las masas de larga fermentación que se "digieren sin esfuerzo" y que permite a sus clientes elegir entre su pizza tradicional, sin gluten y proteica como muestra de que "una buena pizza no solo debe saber increíble: también puede ser saludable y nutritiva".

Para impulsar este negocio en su tierra, Herrán no ha estado solo, sino que ha emprendido este apasionante viaje de la mano de Miriam Ruiz Mateos, una apasionada de las pizzas gourmet desde que estuvo de Erasmus en Roma y que en la actualidad trabaja como productora de cine, lo que le ha llevado a coincidir con Herrán en proyectos como su ópera prima, 'A cambio de nada', que le hizo ganar un Goya a mejor actor revelación.

Pizzas desde cinco euros en el nuevo restaurante de Miguel Herrán en Málaga

Junto a ellos se encuentra Fernanda Pinheiro, una "brasileña con alma malagueña" que se unió al proyecto a principios de 2025 y que es considerada "pieza clave" de la iniciativa gracias a sus más de 20 años de experiencia en el sector. "Ella hace que la calidad y la profesionalidad sean los pilares de nuestra pizzería", indican desde el negocio.

Para todos aquellos que quieran degustar una verdadera pizza napolitana con toda la esencia de Málaga y 'La Casa de Papel', pueden hacerlo desde 5 euros las pizzas de 20 centímetros y 8 euros las de 30 centímetros desde su local, situado en la calle Escultor Marín Higuero, número 8, de El Palo.