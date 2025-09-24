BlaBlaCar prevé 5.600 viajes en coche compartido a Málaga por la Comic Con: estos son los precios medios y los lugares de origen

La empresa BlaBlaCar prevé registrar cerca de 5.600 viajes en coche compartido a Málaga coincidiendo con la celebración de la San Diego Comic Con 2025 desde el 25 hasta el 28 de septiembre. Los principales lugares de origen de estos viajes son Granada, Marbella, Algeciras, Almería y Sevilla, es decir, trayectos intracomunitarios dentro de la comunidad andaluza.

La plataforma ha explicado este miércoles que ha experimentado un incremento del 17% en el número de viajes en comparación a los mismos días del año anterior.

El precio medio de estos viajes es de 15 euros y la distancia media recorrida de 181 kilómetros.

La San Diego Comic Con se celebrará por primera vez fuera de la ciudad estadounidense. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga recibirá a más de 120.000 personas que acudirán a la cita, según las estimaciones de los organizadores.

Viaje compartido

"BlaBlaCar es una opción flexible, económica y sostenible para acudir a este tipo de eventos ya que permite compartir viaje con personas con hobbies similares y encontrar viajes más directos y eficientes", señala la directora de comunicación de BlaBlaCar en España y Portugal, Amalia Carrasco.

Preparativos para la San Diego Comic-Con Málaga en el Palacio de Ferias de Málaga / Eduardo Nieto / LMA

En el caso de Andalucía, BlaBlaCar llegó al 99% de todos los municipios en el último año. Esta la plataforma de viajes compartidos cuenta con más de 27 millones de usuarios únicos activos al año (1,5 millones en España) en los 21 mercados en los que está presente.

"BlaBlaCar optimiza la tecnología para llenar los asientos vacíos, conectando a los usuarios que buscan viajes compartidos en coche, tren o en autobús y haciendo que viajar sea más asequible, sociable y cómodo", apunta.