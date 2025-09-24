La Costa del Sol espera rozar los 15 millones de turistas este año e igualar los datos de 2024. Al menos, este 'empate' en cuanto a la afluencia de viajeros y también respecto a los ingresos se asoma a las previsiones que maneja Turismo Costa del Sol, ente dependiente de la Diputación Provincial de Málaga.

Así lo aseguró este miércoles el presidente de la institución supramunicipal, Francisco Salado, durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en el que fue presentado por el alcalde de Málaga, Paco de la Torre.

Salado expuso que la caída del turismo experimentada durante el primer semestre se ha recuperado durante los meses de verano: "Hubo una leve caída, más nacional que internacional, que se ha recuperado en verano, desde junio hasta septiembre; el verano dura mucho más tiempo ahora, hemos roto la estacionalidad y estamos 365 dias abiertos", manifestó.

Salado calificó como un "dato positivo" que se acerque este año el destino a los 15 millones de turistas, como en 2024.

"Los datos van a ser fantásticos: los mismos turistas y los mismos ingresos y el empleo ha crecido; siguen viniendo muchos turistas a la Costa del sol, gastan y lo más importante es que la vaporación del destino es de notable alto-sobresaliente y fideliza al turista para que vuelva en 2026".

A su vez, Salado explicó que "no se ha llegado al tope" aún y sostuvo que "en verano la masificación es habitual en la mayoría de los destinos".

"Aquí hay más capacidad para llegar a más turistas, hay que redistribuirlo los 12 meses y, por ejemplo, septiembre va a tener un dato de ocupación muy interesante", dijo.

Salado celebró, igualmente, que "está creciendo el turismo de interior, y ya se ha sobrepasado el millón de turistas", por lo que lo relacionó con efectos positivos encaminados a luchar contra la despoblación en los pequeños pueblos.

Además, Salado defendió que el turismo "no solo es cantidad, también calidad".

"Hay mas capacidad de crecer y hay que buscar más calidad para el turista que busque mucho más", afirmó sin perder de vista cierta apuesta por el turismo de lujo vinculada a la proliferación en la Costa del Sol de hoteles de cinco estrellas. "Debe haber una buena oferta para el turista que se lo pueda pagar", agregó.

Críticas al Gobierno

Durante su intervención, Salado no escatimó las críticas al Gobierno central: "No le echemos la culpa al turismo de la falta de viviendas, eso es lo que quieren los antisistemas y la izquierda radical, en qué trabajarían las 153.000 personas que se dedican a este sector en la provincia; la culpa es de la falta de planificación y de inversiones del Gobierno de España".

Además, el presidente provincial lamentó los posibles efectos sobre el sector turístico de los problemas de movilidad y abogó por "poner en marchar medidas a corto plazo que se pueden ejecutar para mejorar la movilidad y la seguridad de los vecinos".

Movilidad

El presidente de la Diputación de Málaga consideró que el Gobierno “tiene que ponerse a trabajar ya para avanzar en la ampliación del Cercanías, en el tren litoral o en la mejora de la autovía del Mediterráneo (A7), especialmente en el tramo Málaga Este - Rincón de la Victoria -Vélez-Málaga".

En este sentido, lamentó que "la Mesa de Movilidad de la Costa del Sol se haya convocado para el próximo 30 de septiembre sólo para técnicos de las instituciones, ya que hay cuestiones, como la bonificación del peaje de la autopista A7, que son decisiones políticas que ya se han tomado en otros territorios de España”.

Además, Salado recordó que "recientemente, se ha presentado un informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca de la Diputación, que propone la ejecución de diversas alternativas que podrían ejecutarse a corto plazo para descongestionar la A-7 en el tramo entre Málaga-Este (Limonar) y Rincón de la Victoria hasta el término municipal de Vélez-Málaga".

"Este documento se envió al Ministerio de Transportes en mayo y no hemos obtenido ninguna respuesta, si el Gobierno no tiene recursos para acometer estas mejoras, la Diputación está dispuesta a aportar financiación, pero 14 millones de euros no es nada para el Ministerio”.

Su versión contrasta con la del Gobierno central, que al presentar el informe le recordó que el Ministerio de Transportes ya está estudiando mejoras en la A-7 y le reprochó a las administraciones malagueñas del PP que hagan informes sobre obras "que no entran en sus competencias".