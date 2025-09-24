La Diputación repartirá 39 millones entre todos los municipios de Málaga

La Diputación de Málaga destinará 39 millones de euros a un nuevo plan de ayudas para todos los municipios de la provincia, en el marco del cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) al que da luz verde la institución provincial este año. Este programa se aprobará en el pleno que se celebrará este jueves -algo que garantiza la mayoría absoluta del PP- con la intención de que las cantidades puedan transferirse a los municipios antes de final de año. Llama la atención el punto hasta el que ganan terreno en esta inyección de fondos las 17 ciudades malagueñas con más de 20.000 habitantes, ya que cada una de ellas recibirá un millón.

Así lo detalló este miércoles el presidente de la institución supramunicipal, Francisco Salado, durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en el que fue presentado por el alcalde de Málaga, Paco de la Torre.

Salado destacó que "se trata del programa de mayor cuantía en la historia de la institución, que en los últimos cuatro años ha transferido una media de 120 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia".

De los 39 millones de euros, un total de 22 millones se distribuirán entre los 86 municipios menores de 20.000 habitantes con un reparto en función de su población. En este caso, el 60% del importe que reciban los consistorios deberá dedicarse a inversiones y el 40% restante a gastos corrientes, para hacer frente a necesidades de las tesorerías de los pueblos más pequeños.

Y los 17 millones de euros restantes se repartirán entre los 17 municipios mayores de 20.000 habitantes, con un millón de euros cada uno. En cambio, el importe total de esa cantidad debe ser destinada por los consistorios a inversiones.

Salado lo justifica

A la vez que adelantaba la aprobación del plan de ayudas, el presidente provincial justificó el hecho de que hasta 17 millones sean para los municipios con más de 20.000 habitantes, y vaticinó que el PSOE saldrá a criticarlo ya que la institución está más enfocada a los pueblos menores de 20.000 habitantes: "La Diputación se debe a todos los ciudadanos de la provincia. El PSOE lo critica por estrategia electoralista, ¿no será porque en ellos gobierna el PP?; el PSOE no quiere pero lo vamos a hacer porque nos debemos a todos los ciudadanos de la provincia, 480 millones en estos ultimos cuatro años se han transferido a los ayuntamientos. la Diputación se ha convertido en una herramienta muy útil para ayudar a los pequeños municipios y vamos a seguir en esa línea".

Al asegurarlo, también se apoyó en el hecho de que en "el anterior PAEM fue de 17 millones y ahora alcanza los 39 millones para los 103 municipios" y puso como ejemplo que "los ayuntamientos que no llegan a 500 habitantes recibieron entonces 100.000 euros y ahora llega a los 190.000 euros". Eso sí, no llegó a explicar que en el reparto de 17 millones aprobado en abril de 2024 la cuantía máxima ascendió a 400.000 euros, y fue para los dos municipios con más de 100.000 habitantes: Málaga y Marbella. Es decir, menos de la mitad de lo que tendrán ahora todas las localidades mayores de 20.000 habitantes.

Salado insistió en que “además de contribuir a vertebrar la provincia y a corregir los desequilibrios entre el litoral y el interior, la Diputación está al servicio de los pueblos, especialmente los más pequeños”. “No cabe duda de que la mejor manera de potenciar la autonomía de los municipios es dotarlos de los recursos que necesitan”, añadió.

El presidente provincial también aclaró que "este nuevo plan no ha podido concretarse hasta que el Gobierno central ha confirmado el importe que corresponde a la provincia de la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado".