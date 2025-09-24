La malagueña Ly Company cumple 10 años: aspira a alcanzar los 30 millones de facturación y prepara su salto a EEUU

La compañía malagueña Ly Company Group-Aqualy, especializada en el envasado de agua en cartón, acaba de cumplir diez años con una implantación en más de 50 países de los cinco continentes y con el objetivo de acercarse en 2025 a los 30 millones de facturación y a una producción de 100 millones de envases. El grupo cuenta con plantas propias de producción en España, Italia y República Dominicana, además de joint Venture en México, Puerto Rico, Alemania y Arabia Saudí y prepara su entrada en el mercado de EEUU en 2026.

En estos diez años, la empresa ha producido alrededor de 240 millones de briks favoreciendo el consumo de 1.200 toneladas menos de plástico y la emisión de 3.000 toneladas menos de CO2, ofreciendo así una alternativa real al plástico de un solo uso ya que sus envases son fabricados mayoritariamente con materiales renovables de origen vegetal.

El CEO y fundador de Ly Company Group- Aqualy, Curro Rodríguez, ha recoradoo este miércoles que lo que comenzó en 2015 como una pequeña planta en Alhaurín de la Torre, hoy se ha convertido en un grupo empresarial con plantas de envasado propias, joint ventures o alianzas con envasadores y delegaciones comerciales por todo el mundo.

Colaboraciones

En su primer año, Ly Company Group envasó 400.000 unidades, con una facturación que apenas superó los 100.000 euros. En 2024, ha alcanzado los 80 millones de envases y los 22 millones de euros de facturación, con el objetivo para 2025 de superar los 100 millones de envases y acercarse a los 30 millons de facturación.

En cuanto a colaboraciones y patrocinios estratégicos destacan la alianza con el Festival Starlite Occident, el equipo de fútbol Sassuolo, de la Serie A italiana así como con marcas que llevan apostando por el agua en brik como Cabify, Virgin, Marriot, Four Seasons, Formula 1, etc. La compañía ha estado presente, además, en más de 50 ferias internacionales en todos los continentes.

Una trayectoria con varios premios

Ly Company Group ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio "PYME del Año Málaga" 2023; el "Hacemos Málaga" 2024; el reconocimiento como la "Mejor Inversión Sostenible de una Empresa Extranjera en República Dominicana" 2024; la inclusión en ranking general del “FT100: Europe’s Fastest Growing Companies" de 2023 y 2024 del Financial Times o la designación por parte del G7 en Italia de su agua en cartón como ejemplo de economía circular.

La sede de la empresa malagueña Ly Company. / L. O.

Además, cuenta con Certificado Alimentario IFS Food, que garantiza el cumplimiento de los requisitos de distribuidores en materia de calidad y seguridad de alimentos y bebidas así como la garantía de la certificación IFS que avala la trazabilidad del producto.

"El décimo aniversario no solo es un momento para celebrar, sino para renovar nuestro compromiso. Seguiremos trabajando para que cada envase Aqualy sea una oportunidad más de cuidar el planeta", ha concluido Curro Rodríguez.