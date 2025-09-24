Estafa a empresas en Málaga: alertan de engaños intentando usurpar al Ayuntamiento de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha alertado de nuevo sobre presuntas estafas a empresas adjudicatarias al haber detectado varias direcciones de correo electrónico fraudulentas, tras la denuncia interpuesta el pasado marzo por el consistorio por el mismo motivo.

El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de estos nuevos hechos a través de avisos de las empresas contratistas sobre la recepción de correos sospechosos de intentar usurpar la identidad del Ayuntamiento o de otros entes de contratación pública.

Prevención

El Ayuntamiento ha hecho este miércoles un llamamiento a los proveedores municipales para que desconfíen de comunicaciones remitidas desde direcciones de correo que no contengan el dominio oficial (@malaga.eu).

A estos contratistas se les recomienda que, en cualquier caso, verifiquen la procedencia del correo antes de responder a él en caso de duda, ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, se ha reforzado el aviso a empresas que figura en la página web municipal ofreciendo asistencia tecnológica para detectar el origen del correo y poder ejercer las acciones legales que procedan contra tales remitentes.

Denuncia previa

El Ayuntamiento ya interpuso una denuncia por suplantación de identidad ante la Policía Nacional para que realizase las investigaciones oportunas tras detectar que desde la dirección de correo electrónico no corporativa 'intervencion-general@licitaciones-publicas.proxycent.com' se estaban enviando correos a empresas adjudicatarias de contratos de obras del consistorio.

En esos correos se les requería documentación relativa al expediente con la que, presuntamente, se habrían cometido o intentado cometer estafas.