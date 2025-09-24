Málaga acoge Expo AgriTech, la gran cita tecnológica del sector agrícola que reunirá a 8.000 profesionales

Expo AgriTech 2025, la mayor feria agrícola donde se presentan las últimas soluciones tecnológicas para el sector, está ultimando los detalles para su celebración, del 28 al 30 de octubre en Málaga. Bajo el lema "Innovar, la nueva forma de cultivar", el encuentro reunirá a más de 8.000 profesionales y agricultores, que descubrirán las novedades en maquinaria avanzada y herramientas digitales que están impulsando al campo a un modelo más eficiente, rentable y sostenible.

Desde la organización destacan en un comunicado que con Expo AgriTech 2025 Andalucía será "el epicentro europeo de innovación agrícola, impulsando su proyección internacional y su posicionamiento como polo tecnológico y referente en agricultura".

La feria ha dado a conocer sus principales ejes este miércoles en su presentación oficial en Sevilla, que ha contado con Consolación Vera, viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, quien ha apuntado la necesidad de "mirar de frente a los retos para encontrar las herramientas que permitan no sólo superarlos, sino seguir creciendo"; y ha afirmado que "los profesionales del campo son ejemplo de valentía en este sentido".

Según declaraciones recogidas por la organización y difundidas en el comunicado, Vera ha insistido en que "los agricultores andaluces saben que reinventarse, diversificar y ampliar horizontes es el camino para ganar cuota de mercado en un mundo cada vez más globalizado donde los consumidores están preocupados tanto por su salud como por la del planeta".

La innovación juega un papel fundamental en esta senda, así que Expo AgriTech se presenta como un foro excepcional para que los profesionales conozcan nuevas vías hacia la agricultura de precisión que tan buenas perspectivas tiene", ha subrayado.

Por su parte, Sergio Fabregat, director de Expo Agritech, ha destacado que "esta edición prometemos ir un paso más allá y compartiremos las mejores experiencias agrícolas de la industria. Este será un factor diferencial que, junto con los desarrollos de vanguardia que mostraremos, nos conducirá a ser la plataforma líder donde se constatará la revolución del campo. Y lo haremos en un enclave global como es Málaga, que se está posicionando en el mapa mundial de los eventos tecnológicos".

Novedades

La segunda edición de la feria llega cargada de novedades. Por primera vez, el evento albergará una experiencia inmersiva, llamada Explotación 4.0, en la que se podrá ver cómo las tecnologías se están aplicando en un terreno simulando la nueva era de las fincas agrícolas.

Esta área de innovación acompañará al Olivar 4.0, donde Citoliva, el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, mostrará las variedades más representativas de cada sistema de cultivo (tradicional, intensivo y superintensivo) y las oportunidades que la digitalización ofrece en el monitoreo de las plantaciones en tiempo real.

Por su parte, el Centro Tecnológico Tecnova expondrá su Invernadero Tech, una instalación 360 grados en la que se revelará el uso de herramientas tecnológicas en el cultivo intensivo de interior.

A estas experiencias se les unirá las iniciativas que pondrá en marcha La Vega Innova, el hub de innovación digital diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar la transformación del ámbito agroalimentario.

Entre las actividades, ha programado el taller DigiPoda, donde se enseñará la formación de poda de almendros a través de realidad virtual; o el AgriHack Sprint, un hackathon (encuentro colaborativo para desarrollar una solución tecnológica en un tiempo limitado) que planteará desafíos reales del sector agrícola los cuales tendrán que resolverse con propuesta digitales e innovadoras. El equipo ganador del hackathon podrá acceder de manera directa al Programa de Aceleración de startups de La Vega Innova.

Junto a todo ello, el encuentro dispondrá de una zona expositiva donde más de 200 firmas presentarán sus propuestas más pioneras en equipos de última generación, sistemas de riego y gestión del agua más eficientes, equipamientos de postcosecha, agricultura de precisión, biofertilizantes, y otras iniciativas vinculadas a la agricultura 4.0.

Premios y voces de alto nivel

OtrO aliciente de Expo AgriTech 2025, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y de los Fondos Europeos, es la celebración de los Premios Chaleco Agricultor, los "Estrella Michelín de la Agricultura", organizados conjuntamente con Asaja.

Los galardones encontrarán a los tres mejores profesionales agrícolas de España, que están apostando por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología a fin de conseguir una gestión más rentable y eficiente de sus explotaciones.

Además, la feria citará a las voces más relevantes de la industria en el Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro en Europa sobre innovación agrícola. Más de 400 ponentes internacionales de reconocidas firmas como Danone, Carrefour, Pepsico, Covap, Anecoop, Deoleo, Cerealto, Pistacyl, Biosasun u Olivérica; investigadores del CSIC, y representantes de la Junta de Andalucía, entre otros, analizarán las cuestiones que están marcando el futuro de la esfera agroalimentaria.

Así, algunos de los asuntos que se pondrán sobre la mesa son: el efecto de los aranceles, el acuerdo UE-Mercosur, la nueva PAC, la aplicación de las últimas tecnologías como la IA o el IoT en el campo, el valor de la ciberseguridad, el auge de la agricultura regenerativa o el papel de la mujer y los jóvenes en el mundo rural.