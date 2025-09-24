El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico comienza a recibir el equipamiento: “Este otoño lo vamos a inaugurar seguro”

Tras meses de espera y de incertidumbre, el Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico de Málaga ha comenzado a recibir el equipamiento que le faltaba para poder ponerlo en funcionamiento. “Este otoño lo vamos a inaugurar seguro”, ha afirmado el delegado territorial de Salud en Málaga, Carlos Bautista, que ha asegurado que “ya queda muy poco”.

Aunque las obras de estas nuevas instalaciones -donde se administrarán los tratamientos contra el cáncer- finalizaron a principios de enero, desde entonces ha estado vacío y sin poder utilizarse a falta del mobiliario: sillones, camas articuladas y otros materiales, que ya están llegando, según ha informado este miércoles el delegado de Salud ante las preguntas de los periodistas tras el acto organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial de la Investigación oncológica.

El delegado ha detallado que “ya hay mucho material allí, almacenado y preparándolo” y que su puesta en marcha será “en cuestión de días”. Según las estimaciones de la Consejería, podría ser entre mediados o finales de noviembre. En este sentido, el delegado ha recordado que el hospital está terminado y que desde la calle se puede observar que están los aledaños, la acera, la pintura de la fachada y que se está ultimando la jardinería.

Un largo proceso

“Ya queda muy poco y vamos a hacer las cosas bien”, ha reiterado Bautista, que ha hecho hincapié en que estos procesos llevan una serie de procesos burocráticos que hay que cumplir obligatoriamente.

“Hay que sacar licitaciones para comprar el equipamiento. En esas licitaciones se presentan empresas. Algunas veces alguna empresa impugna esa licitación porque se siente perjudicada en su derecho y hay que volver a sacarla. Tenemos que pasar los filtros, lógicos y necesarios, de asesoría jurídica…”, ha enumerado el delegado, que ha recordado que heredaron unas instalaciones con más de 30 años de antigüedad y que han sido ellos quienes las han mejorado. “Es una pena que antes no se le hubiera ocurrido a esos que nos critican”.

Nuevas instalaciones

Según anunció la Junta en su momento, las nuevas instalaciones permitirán duplicar la capacidad del antiguo centro de día al pasar de los 625 metros cuadrados actuales a 1.351 metros cuadrados en total. Este gran incremento del espacio supone aumentar a 31 los sillones de pacientes, frente a los 15 que había, y de siete consultas de Oncología a 16. También permite pasar de tres consultas para Hematología a un total de ocho; así como 12 camas, y cuatro camas más para las necesidades de aislamiento de los pacientes que así lo precisen.

Actualmente, los pacientes están siendo atendidos en un espacio provisional donde no disponen apenas de espacio ni de intimidad, como han denunciado en reiteradas ocasiones los sindicatos a lo largo de estos meses. Por su parte, el delegado ha garantizado que están "muy bien tratados", aunque ha reconocido que no es un espacio tan cómodo.

En cuanto al equipamiento que faltaba y que impedía su puesta en funcionamiento, Bautista ha concretado que se trata de unos sillones “especiales y cómodos”, donde se administra la quimioterapia, camas articuladas eléctricas o portasueros. “No es realmente mucha tecnología porque la tecnología para tratar el cáncer ya está instalada en ese hospital desde hace algún tiempo”, ha puntualizado Bautista.